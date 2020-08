El Palma Futsal reclama "una solución" al Govern para sus aficionados. Las campañas de abonados y el acceso de público, que dependen de las decisiones de las comunidades autónomas, están en el aire. El director deportivo del club, José Tirado, no ocultó su inquietud por este asunto. "Intentamos trabajar para ir entrando en esta nueva normalidad. Lo que más nos preocupa es la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, pero creo que tenemos que seguir adaptándonos a las circunstancias y pensar en el futuro. Ahora es a corto plazo porque no sabemos qué va a pasar en tres semanas. Tenemos que seguir manteniendo la ilusión y que todo vaya mejorando", dijo en el acto de presentación de Fabio celebrado en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Si algo ha destacado en el Palma Futsal en las últimas temporadas es su afición, desde los 3.100 socios a los llenos que presentaba Son Moix antes de la pandemia. "Es clave tener la ilusión de que empiece la Liga, ganar partidos, tratar de saber cuanto antes si podremos tener público, cuándo, si vamos a hacer campaña de socios? Es la incertidumbre de no saber nada y no poder dar una respuesta porque nadie se imagina si en una semana podremos meter trescientas personas en Son Moix, mil o los que sean", comentó. En este sentido, los clubes profesionales de Baleares están en contacto con el Govern. "El tema del aforo y de los aficionados es clave porque tenemos 3.100 abonados y en los últimos años prácticamente hemos llenado Son Moix y es clave porque nuestra afición es una parte muy importante del proyecto, pero tenemos que ser conscientes de la realidad de la situación y tenemos que adaptarnos nosotros y nuestros aficionados", apuntó.

Ahora mismo la previsión es que en el Palau puedan entrar trescientas personas y los clubes trabajan para tratar de aumentar la asistencia de la mano de las autoridades competentes. "Para nosotros es un sinsentido que un pabellón de 500 personas pueda meter 300 y, un pabellón de 4.000, también pueda meter 300. Los clubes hemos intentado transmitir al Govern que un club amateur no puede tener las mismas circunstancias. Es muy importante la afición, pero entendemos la situación y sabemos que no hay normalidad, por eso, hemos solicitado que se valore y se contemple ampliar las 300 personas en Son Moix. Sabemos que 3.000 o 4.000 no pueden entrar, pero 300 personas es un poco excesivo. Estamos intentando trabajar para buscar algo lógico dentro de esta situación", resaltó.