Pere Sureda jugará en el Bahía San Agustín de Liga EBA

Pere Sureda regresa a Mallorca y al club en el que se formó. El alero mallorquín, de 20 años, jugará en el Bahía San Agustín de Liga EBA. Diego Tobalina, entrenador del filial del club mallorquín, contará de esta forma con una de las grandes promesas del baloncesto balear de las últimas campañas.



Sureda se marchó en 2016 al Fuenlabrada, que se decidió por las condiciones de jugón y anotador del alero formado en el Bahía San Agustín. En 2018 firmó como cedido por el Termes de LEB Plata, en donde no pudo mostrar su talento al sufrir una taquicardia durante el partido ante el Plasencia que le llevaron a estar tres meses de baja.



Tras volver a los entrenamientos a principios de enero, en febrero de 2019 se diagnosticó una osteocondritis disecante, que es una enfermedad del hueso que se encuentra debajo del cartílago de la articulación de la rodilla, que muere por la falta de irrigación sanguínea. Este serio problema físico le obligó a pasar por el quirófano y despedirse durante muchos meses del baloncesto.



Con su regreso a Mallorca, Pere Sureda buscará reencontrar su mejor versión, aquella que le llevó a firmar por el Fuenlabrada y que le permitió ser un habitual con las selecciones españolas de categorías base o, por ejemplo, lograr el bronce en el Europeo de 3x3 en 2018.





Avui és un dia molt especial per la familia del @BahiaSanAgustin . Un lluitador, un gladiador que ens ha demostrat que, per molts problemes que tenguis tot se supera, torna a casa. @Pere_sc03 Pere Sureda torna a casa hi es posarà a les ordres de Diego Tobalina al equip de EBA pic.twitter.com/6naIU6jYwe