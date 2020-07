El instructor propone a Competición dar por perdido el partido al Fuenlabrada como medida cautelar

El juez instructor del expediente disciplinario abierto al Fuenlabrada por su viaje a A Coruña ha propuesto al Comité de Competición que, como medida cautelar, dé por perdido el partido ante el Deportivo al equipo madrileño. En la resolución que ha dictado esta tarde, argumenta que "proseguir el normal desarrollo de la competición inmediatamente, disputar los playoff y cerrar la clasificación final son cuestiones que no admiten demora de ningún tipo". "Razones sanitarias imponen dar certeza a la competición y terminar de perfilar los ascensos a Primera División", señala en referencia a los rebrotes por coronavirus en la actualidad en España. Si Competición aprueba la medida cautelar, se daría la victoria del partido al Deportivo por tres goles a cero -que por sí sola no bastaría para la salvación blanquiazul- y permitiría el Elche jugar el play off de ascenso.

El instructor del procedimiento disciplinario señala en su resolución que, de la investigación practicada hasta ahora, se aprecia que la conducta del Fuenlabrada "produjo una grave alteración del buen orden deportivo, con afectación de la integridad y la igualdad de los participantes en la competición".Indica que las indagaciones "permiten inferir la presunta comisión de infracciones muy graves contra el buen orden deportivo y de riesgos para los participantes en la competición (futbolistas, técnicos, árbitros...), llevando aparejadas sanciones como la que cautelarmente encaja en el presente supuesto".

"Si en el marco del presente procedimiento -expone el instructor-, y dada la flagrancia y gravedad de la infracción cometida, terminase atribuyéndose responsabilidad al CF Fuenlabrada, SAD y la misma se tradujera deportivamente, podría afectar a la clasificación final de forma decisiva, por lo que la no adopción de la presente medida podría causar perjuicios de imposible reparación a clubes como el Elche CF, SAD, que no habrían podido jugar el playoff pese a que la resolución final del procedimiento sí se lo hubiera permitido.

Permitir jugar ahora el partido con el Deportivo, según el juez instructor de Competición, daría al Fuenlabrada "la ventaja de conocer los resultados obtenidos por sus rivales en la lucha por acceder al playoff de ascenso y de enfrentarse a un rival que se sabría descendido y que lleva días sin entrenar, o con un bajo rendimiento", en referencia a los blanquiazules.

En su providencia, el juez instructor del expediente expone que el Fuenlabrada conoció el primer caso de coronavirus en su plantilla el sábado 18 de julio, dos días antes del partido, y que en ese momento debió haberlo comunicado a las autoridades sanitarias y a la comisión de seguimiento para el Covid-19 de Federación y Liga, para "adoptar la decisión más adecuada y acorde a la integridad de la competición". "Sin embargo, no sólo no se comunicó con antelación suficiente, sino que la información trasladada fue parcial, por lo que se privó a dicha Comisión de datos fundamentales para adoptar su decisión".

El viaje del Fuenlabrada a A Coruña, sin los cuatro positivos por coronavirus, "puso en riesgo a la plantilla y a los árbitros del partido, que comían en el mismo hotel y tampoco habían sido informados, ni tampoco el Comité Técnico de Árbitros, de nada de lo que venía sucediendo". Los árbitros, según el instructor, se enteraron de esos positivos y de los ocho detectados con el equipo ya en A Coruña "a través de un medio de comunicación" ya en el estadio de Riazor.

"De todo ello se infiere sin lugar a duda una manifiesta ocultación de la verdadera situación por parte de los responsables del club. Con independencia de las repercusiones sanitarias que ello pueda tener, y las sanciones del orden administrativo o penal que pudieran corresponder, es lo cierto que todo ello supone una afectación del buen orden deportivo, al haberse afectado irremediablemente a la competición y su integridad. La ocultación de la gravedad de la situación determinó no poder adoptar una correcta decisión con conocimiento de todos los detalles precisos, la diligencia o no adoptada por el club en evitar la situación y su responsabilidad o no en disponer de los efectivos necesarios para participar en el partido contra el RC Deportivo de la Coruña, SAD", indica en la providencia.