Vallori anuncia su adiós entre críticas a Mandiola

El capitán del Atlético Baleares Guillem Vallori cuelga las botas tras defender durante las últimas cuatro temporadas los colores del conjunto blanquiazul. Con 38 años, el futbolista mallorquín se despedirá de su afición en una rueda de prensa que tendrá lugar esta mañana y en la que Ingo Volckmann, presidente del club, estará también presente.

No ha sido el adiós soñado de Vallori. El central del conjunto balearico no ha podido disputar ni un solo minuto de los play-off de ascenso a Segunda División. Las tiranteces entre el futbolista mallorquín y el ya extécnico del conjunto blanquiazul Manix Mandiola no son nuevas. En una entrevista a IB3 Tv, Vallori acusa al entrenador de no contar con él en el último tramo de la temporada, justo en el momento en el que el club decidió hacer un ERTE a toda la plantilla.

"Estoy decepcionado porque cuando no compartes sus ideas, Manix te hace la cruz. Él quiere morir con sus ideas y eso nos ha privado a los jugadores y a la afición de poder llegar a la final por el ascenso", aclara el experimentado defensa.

"Todo esto surge a raíz del ERTE. En aquel momento él decidió enfrentarse un poco a la directiva, pero yo no quise tomar parte en el asunto. Creo que los futbolistas no estamos exentos de todo lo que estaba pasando y él, para regresar a los entrenamientos, pedía que se le devolviera todo lo que no habíamos cobrado", señala en dichas declaraciones.

Vallori, que ya dirige un equipo del fútbol base en el club, no descarta seguir vinculado a la entidad blanquiazul la temporada que viene. Su buena relación con la directiva y con el presidente Ingo Volckmann facilitarían que el defensa siguiera formando parte de la entidad. El 'kaiser' se retira, pero como él mismo manifestó, seguirá "animando al equipo cada fin de semana".



Iván Ania

La dirección deportiva del Baleares trabaja en la búsqueda de un sustituto para Manix Mandiola. Iván Ania, extécnico del Racing de Santander, es ahora mismo el mejor posicionado. El ovetense lleva en el paro desde mediados de noviembre, cuando fue destituido de su puesto en el conjunto cántabro, equipo con el que consiguió el ascenso a Segunda en la 19/20 ante el Baleares. Ania cuenta en su currículum con tres temporadas en Segunda B: un ascenso con los cántabros, un sexto puesto con el Villanovense y una salvación con el Caudal Deportivo.