Volckmann se arrepiente de no haber despedido a Mandiola en marzo

Ingo Volckmann ha estallado. El presidente del Atlético Baleares ya no se calla una. Solo 24 horas después de cargar contra Manix Mandiola en un mensaje a través de las redes sociales, el máximo mandatario del club blanquiazul ha vuelto a arremeter contra el eibarrés en un vídeo en el que se arrepiente de no haber echado al entrenador en el mes de marzo, cuando este les comunicó que no seguiría al frente del equipo mallorquín. Volkmann critica los métodos de trabajo de Mandiola y asegura que "si de siete veces que llegas a un play-off, solo asciendes una", por algo más que "mala suerte" será.



El directivo germano, que hasta el momento siempre se había mostrado respetuoso ante las declaraciones de Mandiola, ha estallado con el nuevo fracaso deportivo de su equipo y con sorna se ha referido a los calificativos con los que el eibarrés definió a Patrick Messow y a él mismo, en una entrevista a este diario. "El juvenil y el hooligan harán un buen equipo para la temporada que viene", ha asegurado Volckmann.



"Estoy molesto porque no seguí a mi corazoó después de que Manix me dijera que ya no quería ser nuestro entrenador para la próxima temporada, que no quería aunque hubiéramos tenido la oportunidad de jugar en la Segunda División. Pensé que se merecía seguir con nosotros por su buen trabajo, a pesar de decir en marzo que no quería seguir. Tampoco me importaba si me llamaba 'hooligan' o al director deportivo que le fichó y que es su jefe directo Patrick 'juvenil'. No me importa todo eso porque se trata de éxito para el club. Pero como dije, debería haber actuado en ese entonces, en marzo, eso es muy estresante para mí?", ha señalado.







Volckmann ha hablado largo y tendido también sobre la temporada de su equipo y ha señalado que ante el Cornellà, los jugadores de la línea defensiva saltaron al campo como "gallinas". "Cuando hemos jugado en casa, siempre lo hemos hecho para ganar, pero fuera de ella siempre lo hemos hecho con miedo, igual que en los play-off. Esto no funciona así, es un fallo muy grande para mí y me duele. El míster podía haber cambiado las cosas que estaban mal y no lo hizo. Ante el Cartagena jugamos un partido serio en la línea defensiva, se hicieron las cosas bien, pero luego llega el encuentro ante el Cornellà y cambias a los jugadores. Salimos como gallinas porque no sabían ni dónde estaban. Discutí el tema con el míster y le dije que así no íbamos a llegar a la final y me dijo que no me preocupara, que si no ganábamos él tenía la culpa. Así es, él tiene la culpa. Ganar la Liga es bonito, pero lo único importante es subir", ha resumido.



El presidente del Atlético Baleares también ha criticado los métodos de trabajo de Mandiola y ha hecho referencia a la no utilización de vídeos para conocer al rival: "Si llegas siete veces a unos play-off y solo subes una, no se trata de mala suerte. Alguna cosa más tiene que haber. Son pequeñas cosas que deciden los partidos y quizás con un vídeo esas cosas se puedan ver. Es mi opinión, por supuesto, pero lo que está claro es que en los últimos partidos de play-off fuera de casa no hemos marcado ni un gol. Sin un gol es imposible subir".



Ya para acabar, Ingo ha mandado un menaje de ánimo a la afición y ha aprovechado la ocasión para lanzar una nueva daga a su ya exentrenador. "Viene una nueva etapa y volveremos a hacer un equipo muy bueno. Patrick Messow ya está buscando gente. El juvenil y el hooligan van a hacer un buen equipo para la temporada que viene. Estoy muy enfadado, no puedo entender que con el equipo que teníamos no se haya ascendido", ha zanjado.