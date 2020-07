Éxodo blanquiazul

La dirección deportiva del Atlético Baleares ya se ha puesto manos a la obra. Tras caer el pasado jueves ante el Cornellà en los play-off, el club blanquiazul ya trabaja en la confección de la plantilla que la temporada que viene buscará un nuevo ascenso al fútbol profesional. A día de hoy Patrick Messow solo tiene atados a dos jugadores del plantel: Xavi Ginard y Canario, pero ya negocia con varios futbolistas para lograr su continuidad para el curso que entra.

El pilar que ha sustentado durante las tres últimas temporadas al Baleares ya ha anunciado que no seguirá en el conjunto mallorquín. Manix Mandiola dio a conocer su decisión tras la descalificación de su equipo en los play-off. "Es algo que ya había comunicado al club antes del parón por la pandemia del coronavirus", argumentó el técnico eibarrés cuestionado sobre el tema. Con su salida el Atlético Baleares perderá el carácter que el vasco imprimía a sus equipos, de ahí la necesidad de acertar en la contratación de su sustituto.

A Manix no le faltarán novias. Pese a no lograr el ansiado ascenso, son ya varios los clubes de la división de bronce que han llamado a la puerta del técnico. Ahora mismo el Racing de Santander es el mejor posicionado, pero el Hércules también ha mostrado su interés en los últimos días por el experimentado entrenador vasco.

Más allá del cuerpo técnico, Patrick Messow tiene deberes pendientes en el área deportiva. Como ya ocurriera durante la pasada campaña, en la que pese a los buenos resultados se produjo una desbandada de futbolistas, este curso el devenir de los acontecimientos sigue el mismo cauce. Ahora mismo solo Xavi Ginard y Canario cuentan con contrato para la temporada que entra. Cuatro futbolistas finalizan cesión (Óscar Gil, Borja y los hermanos Shashoua), catorce acaban contrato y uno, Vallori, ya ha anunciado que cuelga las botas.

La intención de la secretaría técnica es cerrar en los próximos días la continuidad de varios de esos futbolistas. Messow ha centrado las miras en varios nombres, entre los que destacan Pedro Orfila, Peris, Luca Ferrone, Rovirola, Haro, Villapalos, Jorge Ortiz y Toni Gabarre, siendo estos tres últimos los que mejor cartel tienen. El director deportivo sabe que algunos de estos jugadores cuentan con atractivas ofertas de clubes de Segunda División, por lo que frenar su progresión en el Baleares resultará de lo más complicado.

En el capítulo de cesiones, difícilmente el conjunto blanquiazul logrará dar continuidad a alguna de estas. El Racing aprovechará el regreso de Óscar Gil y el Lugo, el de Borja San Emeterio. El Tottenham no está muy contento con el escaso protagonismo de Armando y en cuanto a Samuel, el Tenerife se debate entre cederle o darle una oportunidad.

El cisma de un vestuario en cuyos bandos había que apostar por Mandiola o el club, también repercutirá en la decisión que tome la dirección deportiva. La salida del vasco irá irremediablemente acompañada de la marcha de varios de sus jugadores más fieles, por lo que Messow es consciente de que muchos de los futbolistas del plantel cerrarán sus puertas a negociar con el club.

En el Atlético Baleares se espera un nuevo éxodo de futbolistas y una vez más la secretaría técnica deberá trabajar duro para acertar en la contratación de los jugadores. Más de la mitad del plantel abandonará el club, pero como ya demostró este equipo en el pasado mercado estival, los cambios no tienen por qué resultar algo negativo.



Volckmann carga contra Manix Mandiola

La guerra ha empezado. Ingo Volckmann, presidente del Baleares, no ha tardado ni 24 horas en cargar contra su ya exentrenador. El empresario insinuó a través de las redes sociales que el motivo que ha llevado al conjunto blanquiazul a caer frente al Cornellà ha sido la mala gestión del equipo realizada por su técnico, el eibarrés Manix Mandiola: "¿Alguien sabe de un equipo que tenga dos laterales completos que no jueguen por una final? No necesito decir más o más bien no quiero decir más".