Ingo Volckmann achaca la eliminación del Atlético Baleares a Mandiola

La guerra ha empezado. Ingo Volckmann, presidente del Atlético Baleares, no ha tardado ni 24 horas tras la eliminación de su equipo de los play-off de ascenso a Segunda División para cargar contra su ya exentrenador. El empresario alemán ha insinuado a través de las redes sociales que el motivo que ha llevado al conjunto blanquiazul a caer frente al Cornellà ha sido la mala gestión del equipo realizada por su técnico, el eibarrés Manix Mandiola



En una especie de trabalenguas, el presidente del Atlético Baleares ha cargado duramente contra el vasco, cuestionando su forma de dirigir el equipo durante la eliminatoria y remarcando cómo es posible que jugadores tan importantes durante el curso como José Peris o Borja San Emeterio no jugaran ni un solo minuto en el partido frente al conjunto catalán.



"Solo tengo una pregunta: ¿Alguien sabe de un equipo que traiga dos nuevos laterales completos en una final despue?s de un juego muy bueno? ¿Sin lesiones o tarjetas con la base para salvarte para la final? ¿Cuál final? ¡Nos vamos a casa sin otro final! No creo que necesite decir ma?s, o ma?s bien no quiero decir ma?s. Realmente lo siento por todos los balearicos, de verdad", ha espetado el presidente a través de un mensaje en su cuenta personal de Instagram.





Desde que Manix Mandiola aterrizara en la isla la falta de entendimiento entre ambas partes siempre ha estado presente.para cargar contra su ya extécnico.