El Atlético Baleares, entre el sueño y el adiós

El Atlético Baleares afronta esta tarde en Marbella y ante el Cornellà (20:00 horas) un duelo decisivo para seguir manteniendo el sueño del ascenso. Tras caer con el Cartagena en los penaltis y despedirse del ascenso directo, el 'play off exprés' post-confinamiento le concede una segunda oportunidad, también a vida muerte. Ganar significa estar en la final por subir al fútbol profesional, perder es volver a casa.

Con el ascenso como único objetivo de esta temporada, el conjunto de Manix Mandiola llega obligado a la cita ante un Cornellà ilusionado, que no tiene la vitola de favorito –fue cuarto en el Grupo III– y que además presume de estar invicto en lo que se lleva de 2020.

El equipo catalán es a priori un hueso duro de roer, casi un clon del Atlético Baleares: destaca por su orden defensivo, su practicidad en ataque y la pelea por cada balón como señas de identidad. Esta temporada, hasta la jornada 28 (cuando se detuvo la competición) es el que menos ha perdido -cinco partidos, igual que el Barça B­–, el último en Castellón el 22 de diciembre de 2019. Desde enero está invicto, con solo 25 goles encajados.

En ataque es un conjunto práctico, que explota las zurdas de Pablo Fernández y Leo Ramírez (ambos con seis tantos) y la brega del colombiano Becerra (cinco).

Guillermo Fernández Romo ha mantenido el bloque de los últimos años en un equipo que por tercer año consecutivo disputa la fase de ascenso a Segunda y que por primera vez ha superado la primera ronda.

Además, llegan al duelo contra el Baleares con la moral por las nubes tras eliminar al UD Ibiza de Pablo Alfaro y mostrar un buen nivel físico en césped natural (juega como local en hierba sintética).

Bastante más tocado, y necesitado, llega el Atlético Baleares a este decisivo encuentro. Los de Mandiola necesitan reponerse del golpe moral sufrido tras quedarse sin el ascenso en los penaltis frente al Cartagena. Además, habrá que ver si ha afectado en el grupo el cambio de porteros para la tanda de penaltis que hizo Mandiola. El técnico vasco, que ayer anunció que habrá cambios en el once, está convencido de que el equipo volverá a ser el conjunto sólido en defensa y letal en ataque de la liga regular ante un rival al que conoce bastante bien y que, curiosamente, es de los que más problemas le ha dado a Mandiola en sus enfrentamientos directos: dos derrotas en sus visitas a Cornellà.



No hay bajas

En el plano deportivo, ninguno de los dos equipos tiene sancionados o lesionados. Solo el cansancio, especialmente en algunos jugadores del Baleares –como Borja–, o la posibilidad de sorprender al rival con una variación táctica provocará que haya algún cambio.



Ferrone: "Nos van a exigir muchísimo"

"Conozco muy bien ese club, me he criado en el pueblo de al lado, Sant Joan des Pi, he jugado en el Cornellá cinco años y sé la mentalidad que inculca a sus jugadores", dijo Luca Ferrone en declaraciones a IB3 Radio. "Siempre es un equipo peleón, llevan tres años seguidos haciendo playoff de ascenso a Segunda y sé objetivamente que es un rival muy fuerte. Nos van a exigir muchísimo", señaló el defensa italiano.



El programa

Jueves 23 de julio

20.00 horas

At. Baleares-UE Cornellà

Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas (Marbella).

22:00 horas

Castellón-Peña Deportiva

Estadio de La Rosaleda (Málaga).

20.00 horas

FC Barcelona B - Badajoz

Estadio Nuevo Mirador (Algeciras).

22.00 horas

CyD Leonesa-Sabadel FC

Estadio Ciudad de Málaga (Málaga).

Todos los encuentros serán retransmitidos por la plataforma audiovisual Footters.