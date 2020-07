El regalo del joven Adrián a su ídolo Rafael Nadal

Un perro, fabricado con pelotas de tenis, ha sido el regalo que el joven Adrián ha hecho llegar a Rafael Nadal, con el que expresa su "admiración y agradecimiento" al actual número 2 del tenis mundial. 'RAF' ha sido protagonista en las redes sociales de la Rafa Nadal Academy, que además ha publicado la carta que acompañaba al juguete.



"Hola Rafa. Estoy federado y empecé a jugar con tres años", se arranca Adrián, de 12 años, en su carta, en la que explica lo importante y el ejemplo que es en su vida Rafael Nadal: "El regalo que te mando tiene un significado muy especial para mí y espero que lo recibas con el mismo cariño que he puesto en hacerlo".



"Como ves son pelotas de tenis usadas, en cada una de ellas va un poquito de mi pasión por el tenis, un poquito de mi esfuerzo y dedicación en cada entrenamiento, un poquito de la ilusión que pongo en cada golpe", relata el joven tenista, que añade: "Llevan la derrota y la victoria de algunos partidos, pero sobre todo van llenos de admiración y agradecimiento que siento por ti".



"Es una forma de decirte lo importante que eres para mí, de agradecerte que seas mi ejemplo a seguir dentro y fuera de la pista, porque me has enseñado que un tenista es más grande por sus valores personales que por su tenis", asegura.



"Cada vez que te veo jugar no puedo evitar llorar de la emoción", agrega Adrián, que concluye: "Me despido con la ilusión de poder entrenar algún día en tu academia, sueño todos los días con ello".





Aquí os dejamos la emotiva carta ??que Adrián (12 años) envío a @RafaelNadal con el regalo de RAF ???? ¡Nos ha emocionado! ?? pic.twitter.com/SALnC4YYk8 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) July 22, 2020