El mallorquín Iván Ramis anuncia su retirada en su adiós al Eibar

"¿Pena? Nunca ves el día que te vas a retirar, nunca lo ves€ me jode más por la situación, no por dejarlo". Así ha anunciado Iván Ramis su retirada, en conversación con sus compañeros antes de un entrenamiento del Eibar, equipo de la Primera División del fútbol español, al que ha acudido esta mañana para despedirese del club en el que ha jugado las últimas cinco temporadas.



"Adiós al capitán", ha informado el Eibar en su cuenta de Twitter, en la que además ha ofrecido un emotivo vídeo del momento en el que el pobler Iván Ramis, de 36 años, se despide y conversa con sus compañeros. También la presidenta del club ha comparecido a lo que era un acto improvisado y en el que el club armero ha querido mostrar su agradecimiento al defensa de sa Pobla.



Ramis, formado en el Poblense, llegó al Mallorca en juveniles y fue subiendo peldaños, con cesión al Valladolid incluida, hasta hacer con un sitio en el primer equipo. Internacional sub-21 y sub-19, fue traspado al Wigan inglés por 6 millones de euros en agosto de 2012. Tras acumular en Inglaterra 16 partidos en Premier League y 33 en la Championship, regresó en enero de 2015 a España, jugando media campaña con un excelente rendimiento en el Levante. Ese verano firmó por el Eibar, con el que ha disputado cinco temporadas (92 partidos, 7 goles).



"Esta última campaña apenas ha podido disputar 7 partidos aquejado de una lesión de rodilla que no le ha permitido estar en el verde todo lo que quisiera junto a sus compañeros, pero ha ejercido de capitán ayudando a conseguir que el equipo dispute la próxima campaña su séptima consecutiva en Primera", señala el Eibar en la nota en la que informa que Ramis deja la entidad.





Ivan Ramis kapitainak ez du Eibarren jarraituko

Eskerrik asko @ramis496 Moltes gràcies!