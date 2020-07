Mandiola: "El equipo está listo para todo lo que exija el partido"

Con una calma y una tranquilidad asombrosas, Manix Mandiola compareció ayer en rueda de prensa para asegurar que su "equipo está preparado para todo lo que exija el partido" de esta noche ante el Cartagena. El eibarrés, técnico del Baleares, aseguró que sus "sensaciones son buenas" y que nada le ha impedido "dormir bien" en los últimos días.

"Si hemos sido capaces de ganar la Liga, tenemos que ser capaces de competir a un partido, con el riesgo que conlleva porque también hay un rival que viene de ganar la liga en su Grupo", resumió el preparador de los blanquiazules. "Estamos preparados para cualquier circunstancia del partido, para sufrir si es necesario o si tenemos que correr detrás de ellos sin balón, hacerlo. Preparados para lo que el partido exija", resumió el entrenador del conjunto blanquiazul.

Cuestionado por el once que sacará esta noche ante el Cartagena, Mandiola aseguró tenerlo bastante claro: "No es solo que tenga pensado ya el 11, es que además hay hasta cinco cambios y eso significa que hay varios jugadores que van a tener protagonismo, y si hay prórroga 16. Así que tenemos a toda la plantilla disponible y no hay quejas".

Mandiola también fue preguntado por sus polémicas declaraciones a este diario hace justo una semana. En ellas el eibarrés aseguró que el método de trabajo de Borja Jiménez, entrenador del Cartagena, no le convencía mucho, puesto que con ese mismo sistema había ido a Grecia y le habían "largado echando ostias".

Mandiola departió ayer sobre el tema: "Mis declaraciones sobre Borja están sacadas de contexto, me preguntaron mucho sobre el vídeo y solo quería decir que todo vale, tanto ver muchos, como pocos. Cada uno tiene sus métodos y en ningún momento he criticado a Borja, que además es inteligente para no entrar al trapo. Hay quien dice que quería calentar el partido, pero no sé cómo voy a calentar un partido que no tiene público".



Cae el Ibiza

La UD Ibiza cayó eliminada ayer de los play-off de ascenso a Segunda División tras perder ante el Cornellà por 1 a 2. Los catalanes se adelantaron en la primera parte con goles de Becerra y Fernández. Los pitiusos solo pudieron recortar distancias con un tanto en el minuto 63 que no les sirvió de nada.