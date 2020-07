Manix Mandiola: "El fútbol le debe un ascenso al Atlético Baleares, a mí ya me ha dado suficiente"

El técnico del conjunto blanquiazul cree que "este curso habrá motivos para la celebración" y le "duele que la afición no pueda disfrutarlo" con los suyos tras los palos de la pasada temporada, cuando el equipo se quedó a un paso del ascenso a la categoría de plata del fútbol español

P Hace un año, antes de jugar el play-off ante el Racing, decía que lo llevaba todo con una tranquilidad sorprendente. ¿La experiencia le aporta todavía más calma?

R Sí. Lo único que sé es que ponerte nervioso no ayuda, por eso, en la medida de lo posible, relativizo todo lo máximo que puedo.

P No es el play-off soñado.

R Yo he jugado muchos play-off y desde luego que diferente sí que lo va a ser. Quizás es el formato que mejor nos vaya, porque de la otra manera ya se ha visto que nos quedamos fuera y encima aguantando la celebración de los contrarios en casa. Esta vez será en un campo neutral, a mí me parece atractivo.

P ¿Y al futbolista?

R Siempre creo que lo que yo pienso lo piensan ellos también. No les he preguntado, pero me imagino que para el jugador es un escenario muy bueno. Están a 90 minutos de subir a Segunda División, muchos de ellos no van a tener esa oportunidad nunca más, así que quiero pensar que están ilusionados.

P ¿Llegan preparados? ¿Mejor o peor de como dejó al equipo a mediados de marzo?

R Creo que el parón no le ha venido bien a nadie, pero veo al equipo preparado para competir bien, sinceramente.

P De todas formas, el parón llegó en el peor momento del equipo: acumulaban dos derrotas consecutivas.

R Sí, pero también sumábamos un montón de bajas. No teníamos a Óscar Gil ni a Jordan, por ejemplo. Samuel todavía no se había incorporado€ Nos pilló en un momento en el que no estábamos bien, pero ahora prácticamente contamos con casi todos.

P ¿Qué nota se ponen hasta la jornada 28?

R Un 10.

P ¿Un 10?

R Si al primero no le pongo un 10, imagínese qué nota le puede quedar al último.

P Durante el confinamiento no fue de esos entrenadores pesados. Comentó Vallori que no habló con usted durante todo el estado de alarma.

R Desde luego que con la gente de la isla es con la que menos contacto tuve porque al final ellos están en su casa, en su medio. Ahora pienso por ejemplo en Xavi Ginard, y tampoco. Sí que hablé algo más con esos futbolistas que estaban encerrados en casa, pero fuera de su tierra.

P Pasó el confinamiento en el País Vasco. ¿Desconectó del fútbol?

R Estuve un poco entre Mallorca y mi casa. Durante esos meses ni me obsesioné con el fútbol, ni desconecté del todo. Seguía las noticias de contagios y muertes y paralelamente algo me llegaba de la situación de la competición. Como se hablaba de todo, llegó un momento en el que decidí desconectar y opté por dejar pasar el tiempo y ver qué decidían. Como a mí tampoco me iban a pedir opinión, pensé que lo mejor era que decidieran los que tuvieran que decidir y aceptar lo que me tocara.

P Viene con imagen renovada. ¿A qué se debe?

R Siempre me han dicho que cuanto más tapado, más guapo, de ahí la barba.

P ¿Se llevó alguna sorpresa tras el regreso al trabajo con algún jugador?

R Ellos son profesionales. Egoístamente tienen que estar bien si quieren seguir metidos en esto. Puede ser que alguno llegara con algún kilo de más, pero lo normal.

R Improvisando. Esto no lo hemos vivido nadie y lo único que intentamos es que la gente esté físicamente bien. Al final el problema es que no nos podemos testar. Aunque hemos compartido amistosos, no es lo mismo. Ya se vio en la pretemporada: juegas con mil combinaciones de jugadores, pero hasta que no empieza la competición no ves realmente el nivel que tienes.

P ¿Llegó a pensar durante el estado de alarma que el Baleares era ya equipo de Segunda?

R Hubo de todo. Que si se cancelaba el campeonato, que si ascendían solo los líderes, que si no subía nadie, que si se iba a tomar como referencia la primera vuelta€ Al final me planté y opté por no darle más vueltas. Que tomaran una decisión y cuando se pusieran de acuerdo que nos la comunicaran.

P En Ibiza deslizaron que un posible contagio masivo por Covid era la mejor estrategia para lograr el ascenso directo. Un poco osados, ¿no?

R ¿Sabe qué pasa? Al no haber fútbol, algunos quieren hablar de algo y al final alguna cosa tienen que decir. No se me pasa por la cabeza que nadie ponga en peligro la salud de un colectivo. Entiendo que debió ser un calentón del momento. De todas formas, dependiendo de tu situación en la tabla, cada uno defendía, con argumentos todos ellos válidos, lo suyo. El que iba quinto quería que se jugara la temporada, el último que se anulara la competición€

P ¿Ve justo el sistema de ascenso que se ha programado?

R Creo que sí. La pena es que para nosotros es muy importante la afición y nos duele que no vayan a poder estar ahí para vivirlo. De la misma forma que el año pasado nos tocó dar la talla ante dos aficiones que lograron la promoción en nuestra casa y fue un palo muy duro, este curso, en el que creo que habrá motivos para la celebración, nos habría gustado que nuestra afición lo disfrutara. De todas formas la gente siempre recuerda esos momentos, aquí llevan 60 años acordándose del último ascenso, así que supongo que también serán capaces de guardar este como algo bonito.

P Viajan el martes a Málaga para aclimatarse a la situación, ¿qué tiene planeado para esos días?

R Estaremos ya muy cerca del día del partido y somos conscientes de que siempre viene bien que los futbolistas hablen el mismo idioma antes de un encuentro, que exista esa convivencia entre todos.

P De los tres posibles rivales, siempre hay preferencias€ ¿El Cartagena era el equipo a evitar?

R Nunca se sabe, pero yo creo que sí es el equipo que tiene mejor plantilla, sin tener un conocimiento al 100% de todos los rivales. Tienen todos los puestos muy bien cubiertos y muchas alternativas.

P El último precedente entre ambos equipos data del pasado 3 de agosto, en un amistoso en el campo principal de Pinatar Arena en el que acabaron cayendo por 3-2. ¿Sirve de algo?

R De nada. En pretemporada nosotros no fuimos capaces ni de ganarle a un Tercera en casa. Si le digo la verdad, ni me acordaba de que habíamos jugado este pasado verano contra ellos. Luego cuando me lo dijeron, algo relacioné. Contra alguien debimos jugar en pretemporada, eso seguro.

P Del Racing comentó que no les había puesto ningún vídeo a sus futbolistas€ ¿Han llegado ya las nuevas tecnologías?

R Las tecnologías siempre están ahí, otra cosa es el uso que les quiera dar. Si en algún momento dado se ha tenido que tirar de ordenador para explicar algo a algún jugador, se ha hecho, lo que no vamos a dar son sesiones de cine con dos horas de largometraje. Yo priorizo otras cosas, no estoy en contra de hacer nada, porque cada maestrillo tiene su librillo, pero creo muchas veces en lo que veo, en la realidad que me da el partido y no en lo que me pueda decir un vídeo. No hemos hecho ni amago de ponerles uno, pero como vamos cinco días antes, habrá mucho tiempo libre y alguna cosa tendré que hacer para tenerles entretenidos. Luego les pones una salida de balón, todos te dicen que sí con la cabeza como si lo hubieran entendido y llega el día del partido y ya sabe lo que pasa...

P El entrenador del Cartagena, Borja Jiménez, ha comentado que desde que conocieron al rival han dedicado "muchas horas" a ver vídeos de cómo juegan. ¿Lo lógico?

R Lo único lógico en el fútbol es el resultado. Este entrenador del Cartagena es el que dirigía al Mirandés el curso pasado. Por mucho vídeo que les pusiera a los suyos, si Vallori en el último minuto, coge y marca el balón que tuvo y ascendemos, todos los vídeos que puso habrían sido una mierda y lo nuestro una maravilla. Pero vamos, que si tan bien va ese sistema, lo podía haber aplicado durante esta última etapa en la que estuvo en Grecia, que lo mandaron a casa echando hostias. Al final, en el fútbol, no hay ningún método infalible.

P Comentó Jiménez que el Baleares es un equipo muy agresivo y valiente y que espera un partido con espacios y muy abierto. ¿Qué partido espera usted?

R Nosotros trataremos de que no lo sea. Vamos a intentar optimizar nuestras herramientas y luego jugaremos a lo que nos dejen. Lo malo de esto es que solo hay un balón y muchas veces lo tiene el contrario, ahí lo único que te queda es correr y remangarse.

P ¿Hay revancha? El año pasado, con el Mirandés, le ganó la partida en la fase de ascenso.

R ¿Revancha? Para nada. Si tuviera que estar enfadado con toda la gente que me ha ganado, no me hablaba con medio mundo.

P ¿Ya tiene a su once en mente?

R Creo que hay más de once jugadores preparados para salir, pero a excepción de dos o tres posiciones, en las que barajo alguna alternativa, más o menos lo tengo bastante claro. Sorpresas con respecto a los once que he ido sacando a lo largo de la temporada no va a haber ninguna. Nadie se va a sorprender de no jugar, ni tampoco va a haber ningún futbolista que se eche las manos a la cabeza y diga: "¿Tengo que salir yo ahí?". No creo que nadie sea tan tonto como para eso.

P Jordan, uno de sus habituales, no podrá ayudarles.

R Sí, una baja muy grande. Yo ya dije en su día que solo voy a hablar de los que están, pero desde luego me habría gustado que estuviera aquí.

P Pero Lekic ya le marca goles.

R Sí, parece que está mucho mejor de cómo vino. Es un poco como un boxeador. En un momento dado puedes estar perdiendo la pelea, pero salta al ring y te hace ganar por KO. Tiene ese punto de futbolista que ha militado en Primera División, pero ojalá no tenga que salir, será buena señal.

P Samuel, que la temporada pasada firmó un gran curso, se diluyó en el play-off, ¿puede ser su momento para enmendar los errores?

R Lo que le pasó el año pasado a Samuel es que estaba lesionado y pasó el último mes o mes y medio forzando. De hecho, no había vuelto a jugar desde entonces. Ahora mismo yo le veo enchufadísimo, le veo muy bien. La sensación que tengo es que tenemos al Sam bueno del año pasado.

P ¿Siempre hay un hermano mejor que otro?

R Y uno mayor y uno más guapo y uno más rubio... Su hermano está bien, pero somos conscientes de que no podemos cargar toda la responsabilidad en un chaval de 19 años, que no ha competido en fútbol senior y en un encuentro de esta envergadura, pero sí tiene cosas que, en un momento dado, si hay que tirar de él, lo haré. Pero es como Lekic, ojalá no tenga que salir.

P Al futbolista de Segunda B, jugar sin público le tiene que pesar menos. Lo difícil era encontrar valentía en un Sardinero a rebosar.

R El equipo que tenemos creo que ya tiene una experiencia suficiente para ir a cualquier campo. La mayoría no han estado ni en el Bernabéu ni en el Camp Nou, pero en estos campos de Dios, por donde vamos nosotros, los controlan. En la Rosaleda va a haber cuatro pelados y dos de ellos juegan de nuestra parte.

P Usted tiene experiencia en este tipo de partidos, pero los precedentes no invitan al optimismo, solo un ascenso de siete.

R Le corrijo. De Segunda B a Segunda, siete y logré uno, y de Tercera a Segunda B, uno y subí. Lo recuerdo porque ese fue muy complicado y principalmente porque conseguí el objetivo. Quedamos cuartos y tuvimos que jugar eliminatorias ante un segundo, un tercero y un primero. Es verdad que de los otros no tengo tan buen recuerdo, tres de ellos fueron como el año pasado, apurando hasta el último minuto. Cerca de subir he estado cinco veces, pero hay que reconocer que los números no acompañan.

P ¿El fútbol le debe un ascenso tanto a usted como al Baleares?

R Creo que sobre todo al Baleares. A mí el fútbol ya me ha dado suficiente y estoy contento. Creo que la afición del Baleares sí que se lo merece. Merece la alegría de poder competir en campos profesionales.

P Supongamos que el equipo asciende, ¿cuántos futbolistas ve jugando en Segunda?

R Pues más o menos lo que les pasa a todos los equipos. Tres o cuatro pueden ser titulares, otros tres o cuatro pueden ser suplentes, otros tres o cuatro contarán poco y los otros diez tendrán que buscarse la vida. Bendito problema que el año que viene el Baleares tenga que traer nuevos jugadores o dar bajas.

P ¿Qué pasará con usted a final de temporada? ¿Se queda si ascienden y se va si no suben?

R Lo que voy a hacer lo tengo claro, pero lo diré después de la publicidad (ríe). Mi situación está clara, ya me he reunido tanto con Ingo como con Patrick y ellos también son conocedores de todo. Nunca he discutido con Ingo, porque casi ni nos vemos, y con Messow siempre me ha dicho las cosas a la cara. Estoy agradecido a todo el entorno de este club.

P No le veo a usted comulgando con el VAR en Segunda División. El VAR con V.

R Pues no quedará otra. No soy muy partidario del VAR ni de cómo está llevando las cosas ahora, pero bendito problema si jugamos con él, eso significará que estamos en Segunda.



En corto



P De 0 a 10, ¿Cómo de preparado llega el equipo al play-off?

R Un 8.

P ¿Cuál es el punto fuerte del Atlético Baleares?

R El equipo.

P ¿Cuál es el punto fuerte del Cartagena?

R Mucha gente de calidad.

P ¿Qué jugador sorprenderá en la fase del ascenso?

R Si tienen un buen día puede haber varios. Los artistas de arriba.

P Si le dieran a elegir, ¿eliminatoria a 90 o a 180 minutos?

R 90. Es la que hay y es la que me gusta. Ya se ha visto que la de 180 minutos no nos ha traído cosas buenas.

P Cuando va a comprar el pan, ¿es de los que se olvida la mascarilla en casa?

R Soy de los que la lleva siempre encima, pero se me olvida muchas veces ponérmela.

P ¿Evita las terrazas de los bares?

R Nunca he sido de terrazas, yo soy más de cantina tradicional.

P ¿Evita la cantina tradicional?

R Para nada, es mi modo de vida.

P ¿Qué le entretuvo durante el confinamiento?

R Aquí poco porque todo era casa, mercado, casa. En cambio, en el País Vasco vivo en el monte y ahí siempre hay cosas que hacer, aunque vives totalmente aislado de todo.

P ¿Último libro que ha leído?

R 'Calma total', un libro de autoayuda. Lo compré hace dos años y encontré que para el confinamiento era muy apropiado.

P ¿Ha echado de menos el cine?

R Muchísimo. Yo soy de película por semana o incluso más. Todavía no he vuelto.

P ¿Televisión o Netflix?

R Nada de Netflix y más bien poca televisión.

P Defina a Ingo en una palabra.

R Un empresario.

P Ha evolucionado, el año pasado dijo de él que era un "hooligan".

R Bueno, también existen los empresarios hooligans. Una cosa no quita la otra.

P También definió a Messow como un juvenil, ¿ha ascendido?

R Por supuesto. Juvenil de segundo año.