El ciclismo internacional llora la muerte del masajista mallorquín Pep Toni Escandell

El ciclismo mallorquín está de luto. El masajista y auxiliar del equipo Movistar, Pep Toni Escandell (Palma, 1967), ha fallecido este sábado víctima de un problema cardiaco súbito durante la concentración del equipo en Andorra. Escandell, muy querido por su carisma y buen hacer en el mundo ciclista, había regresado esta temporada al Movistar para enrolarse en la misma estructura con la que ya trabajó para el Illes Balears y Caisse d'Espargne en el pasado. También había trabajado para otros prestigiosos equipos UCI, como el Maia portugués y el Lotto-Soudal.





Devastated to hear about the death of Pep Toni Escandell (52), last seven years monument and soigneur at #LottoSoudal. Always in a good mood. Always ready to help everyone. We will miss you. Big hugs to family and your new @Movistar_Team friends. RIP Pep Toni. Descansa en paz. pic.twitter.com/G3LD5wq5le