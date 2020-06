El Palma Futsal sueña con el título en Málaga

El Palma Futsal ya espera su turno para comenzar a disputar el 'play off exprés' por un título con el que sueña la plantilla, instalada desde ayer por la tarde en Málaga. El equipo de Antonio Vadillo debuta mañana frente a ElPozo Murcia Costa Cálida.

Largo viaje con vuelo a Madrid y desplazamiento por carretera a Málaga para un grupo en el que la buena noticia es el regreso, tras ocho meses lesionados, del pivote argentino Mati Rosa. Diego Quintela se queda fuera de la lista de convocados por molestias, mientras que los canteranos Joaki y Gordillo forman parte de la expedición.

El Palma Futsal se instaló ayer en Málaga para jugar el play off después de un largo viaje desde Mallorca. El equipo tuvo que madrugar para coger un vuelo a Madrid a primera hora de la mañana y desplazarse por carretera hasta la ciudad que acoge esta fase final con la que se cerrará la temporada del fútbol sala en España.

Después de once horas de viaje desde que los jugadores se encontraron en el Aeropuerto de Son Sant Joan de Palma, con parada incluida en Jaén para comer, el equipo llegaba al hotel de concentración de Málaga con el equipaje cargado de ilusión para un play off atípico que ofrece la opción de ganar un título de Liga en tres partidos.

Los médicos recibieron a los jugadores en el hotel para realizar el test del Covid-19 antes de ir a entrenar para estirar las piernas y seguir preparando el debut del miércoles frente a ElPozo Murcia Costa Cálida.

Llega el momento de la verdad y no hay tiempo que perder. Los jugadores no han dejado de trabajar durante muchos meses con sesiones de entrenamiento en sus casas de forma individual y telemática en la primera fase más dura del confinamiento, entrenando por las calles de Palma o en una pista de atletismo cuando podían ejercitarse como cualquier ciudadano más y ya, recientemente, dentro de la pista con la evolución de las fases de la desescalada. Han sido tres meses de esfuerzo, de adaptarse a la situación para entrenar de la forma que fuera, sin excusas, y con el objetivo de estar preparado lo mejor posible por si algún día regresaba el play off.

Antonio Vadillo recupera para esta fase final a Mati Rosa tras superar la lesión de rodilla que le ha tenido ocho meses fuera de la pista. El argentino ha trabajado muy duro para tener la opción de jugar este año y tendrá el premio en Málaga, a donde viajó como uno más de los convocados. Por el contrario, Diego Quintela no podrá jugar al decidirse que no se va a forzar su recuperación. El técnico se ha llevado a los canteranos Joaki y Gordillo para que formen parte de la expedición y completen el equipo.

La competición comienza hoy martes 23 de junio con los partidos Movistar Inter–Jaén Paraíso Interior, a las 15:00 horas y del que saldrá el rival en semifinales del Palma si logra superar a ElPozo, y Barça–Levante UD FS, a las 17:00 horas.