Las compañeras de Selección de Torrecilla le mandan un mensaje de ánimo

No están siendo momentos fáciles para la mallorquina Virginia Torrecilla, quien hace un mes anunció que había sido operada de un tumor cerebral maligno que le apartará durante algunos meses de los terrenos de juego. Sus compañeras de la Selección Española son conscientes de los duros momentos que atraviesa la futbolista del Atlético de Madrid, de ahí que hayan querido mandarle un mensaje de ánimo a través de un vídeo muy emotivo.



"Siempre has sido uno de mis grandes ejemplos y ahora lo estás siendo para todo el mundo. Esto no te podrá parar. Estamos contigo", le anima Mariona Caldentey, con quien compartió vestuario durante un año en el Barcelona. La futbolista felanitxera y la de Son Servera no han ocultado nunca la gran amistad que les une y siempre han estado ahí para apoyarse en los momentos difíciles.



"Gracias por darnos una lección de vida a todas", inicia el vídeo Amanda Sampedro, compañera de Virginia en el Atlético de Madrid. "Esto es una pequeña piedra en el camino, pero estoy segura de que no será ningún obstáculo para seguir consiguiendo todo lo que te propongas", le recuerda por su parte Jenni Hermoso, futbolista del Barcelona.





?? Las internacionales de la @sefutbolfem tienen un mensaje MUY ESPECIAL para ti, @VirginiiiaTr ??.



¡¡?? ESTAMOS TODAS CONTIGO ??!! pic.twitter.com/GKgDeMal1y — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) June 23, 2020

