Torrecilla: "Este año no podré jugar, pero sé que volveré"

Torrecilla no ha dejado de sonreír.

El optimismo y vitalidad de Virginia Torrecilla se ha vuelto a poner de manifiesto a través de un vídeo en sus redes sociales. La futbolista mallorquina del Atlético de Madrid ha anunciado que volverá a los terrenos de juego, pero que antes deberá "seguir un tratamiento" que le apartará del fútbol "durante unos meses".



Hace justo 30 días la jugadora de Son Servera comunicaba que había sido sometida a una operación de neurocirugía para extirparle un tumor de la cabeza. "Gané el partido más importan de mi vida", reconocía la mallorquina en su momento. Durante este último mes Virginia no ha dejado de colgar fotos en sus redes sociales, haciendo partícipes a todos de su recuperación.





Hoy ha decidido contar cómo se encuentra y cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora. "Muchos de vosotros me habéis preguntado cuándo será mi vuelta al verde, el caso es quedurante un largo tiempo", reconoce la futbolista."Ante todo está la salud y todo esto se hace para que yo pueda volver lo mejor posible.Lo que estoy viviendo es algo increíble y sé que soy una afortunada por cómo se han dado las cosas", señala en el vídeo."Este año no podré jugar, pero sé que volveré. Tras la operación fui al hospital y mpero a medida que han ido haciendo más pruebas, me han asegurado que tengo muchas posibilidades de volver y eso, para mí, es muy bonito.y estaré animando desde fuera", zanja la jugadora.Cabe recordar que Torrecilla sintió el apoyo de cientos de deportistas profesionales , como Pau Gasol, quienes se volcaron con la jugadora tras dar a conocer la operación a la que fue sometid. Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, también tuvo un gesto muy bonito en San Mamés, al celebrar el primer tanto de los colchoneros tras el parón por el coronavirus, enseñando la camiseta de Torrecilla con el número 14.