Jordan no jugará los play offs con el Atlético Baleares

El Atlético Baleares se queda sin Jordan para los play offs. El jugador escocés no volverá a enfundarse la camiseta blanquiazul, ya que el Reading ha decidido no extender la cesión del centrocampista más allá del 30 de junio. De esta forma, el técnico vasco Manix Mandiola pierde a uno de sus habituales para el asalto al ascenso a Segunda.



El Atlético Baleares ha negociado durante las últimas semanas con el Reading, pero el equipo inglés ha descartado que Jordan Holsgrove, que quería disputar los play offs, juegue de blanquiazul. La cesión acaba el 30 de junio y el conjunto inglés cuenta con el internacional sub-21 por Escocia para la próxima temporada. Y no quiere arriesgarse a una posible lesión en un play off que arranca el 18 de julio y en el que los de Mandiola se jugarán el ascenso a un partido; y en caso de no ganar ese primer duelo, deberían disputar dos eliminatorias más para subir.



Jordan llegó el pasado verano al Atlético Baleares cedido por el Reading de la Championship (Segunda División inglesa). Ha sido titular en 20 de los 28 partidos que se han disputado esta temporada en el Grupo I de Segunda B, participando en 22 encuentros y marcando dos goles.



Los partidos que se perdió fueron por lesión y su implicación con el Baleares "fue máxima, llegando a disputar un partido de liga menos de 48 horas después de haber jugado con su selección sub-21", según ha comunicado el club palmesano en un comunicado. "El club está convencido que Jordan animará desde Inglaterra el próximo 18 de julio como un balearico más y desea que este solo sea un hasta pronto. Gracias por todo, Jordan", concluye el Atlético Baleares.





?? CLUB INFORMA |



?? @JordanHolsy deja de ser jugador balearico



? @ReadingFC no autoriza la prolongación de la cesión



?? La voluntad del jugador era disputar el playoff



? Gracias Jordan, ojalá sea un hasta pronto ??



???? https://t.co/IvlNaQojzM#TORNAM ???? pic.twitter.com/rvvLFLxWhq — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) June 18, 2020