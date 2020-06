David Haro: "Subir a Segunda División te cambia la vida"

"Subir te cambia la vida". Así de contundente ha sido David Haro, que junto al resto de jugadores del Atlético Baleares ya preparan el asalto al play off exprés de asenso a Segunda División.



La plantilla se ha ejercitado hoy al completo -ha sido el primer día desde el parón, ya que la semana pasada se ejercitaban en grupos de nueve futbolistas- a las órdenes de Manix Mandiola, que ya ha podido contar con los británicos Armando y Samuel Shashoua (se han reincorporado al grupo tras pasar sus 14 días de cuarentena). El técnico vasco ya solo está a la espera del escocés Jordan Holsgrove.



"Nunca me imaginé una temporada tan buena y redonda, todo ha salido bien; goles y asistencias más que nunca, líderes todo el año€ ganando la liga. Queda lo último", ha señalado hoy David Haro, uno de los jugadores más importantes esta temporada de un Atlético Baleares que se ha proclamado campeón del Grupo I de Segunda B.



"He vivido las dos situaciones: como el Atlético Baleares el año pasado, que te lo celebren en la cara en tu campo, y la parte bonita, subir y que te cambie la vida", ha asegurado el mediapunta catalán, que incide en que "subir o no es un mundo diferente". "Y hay que hacerlo todo para que nosotros lo celebremos a la primera", sentencia.



Haro reconoce que está costando adaptarse a una sigtuación que es novedosa para todos. "Es la nueva normalidad; volver todos, utilizando el vestuario, haciendo vida normal entre comillas, con la pelota y con todos, mejor que un trabajo específico", asevera.



"La dificultad añadida ha sido que no se sabía cuándo volveríamos, te iban dando trabajo de ejercicio, se iba alargando y cuesta a nivel mental porque no se sabía si jugaríamos", reconoce. "No se sabía qué hacer, no solo en el fútbol sino en la vida, pensaba si irme o no a casa, era algo desconocido y difícil de gestionar", admite el futbolistas balearico.



"Al final ha sido una distracción que sea estudiante universitario, la familia vive en Catalunya, uno de los peores sitios de España, pero al final están bien", ha señalado en referencia a cómo ha vivido la cuarentena causada por la pendemia del Covid-19.



"Cuesta hacerse a la idea de entrenar tantas semanas para un partido, no es como la Liga que juegas cada domingo y te preparas para el siguiente, esto es a largo plazo", explica Haro sobre cómo se vive una fase de ascenso que se jugará en un formato distinto y con el ascenso a un solo partido para los campeones de grupo: "Los tres posibles rivales han sido campeones y estarán preparados para un partido y han vivido lo mismo que nosotros; será un partido igualado y más a partido único, porque nadie querrá tener un error. Veremos quién nos toca".