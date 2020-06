El Bahía San Agustín oficializa el adiós de Félix Alonso

El CB Imprenta Bahía San Agustín-Ávoris ha oficializado esta mañana que no cuenta para la próxima temporada con el entrenador Félix Alonso y el resto del cuerpo técnico. El club mallorquín está dando los primeros pasos para sentar las bases del equipo del curso 2020/2021 sin contar con el preparador leonés, que llegó en diciembre de 2017 al Palau d'Esports de Son Moix al sustituir al dimitido Xavi Sastre. Bajo su dirección, el equipo evitó el descenso a LEB Plata y en el curso siguiente clasificó al conjunto de Ciutat para la final por el ascenso a la ACB, aunque el entonces denominado Iberojet perdió ante el Bilbao, anfitrió de la 'Final Four'. En la campaña 2019/2020, con un presupuesto muy elevado, el equipo de Alonso estuvo muy lejos de las enormes expectativas despertadas en verano y que ansiaban subir a la máxima categoría del baloncesto nacional. De hecho, cuando la pandemia por el coronavirus interrumpió la competición, el B the travel brand era séptimo en el campeonato, a tres victorias de los líderes Valladolid y Gipuzkoa.

Ahora el Imprenta Bahía San Agustín-Ávoris debe encontrar el perfil adecuado dirigir el nuevo proyecto desde el banquillo. Lo que también ha anunciado la entidad que preside Guillem Boscana es que ha presentado una oferta a dos jugadores de la plantilla anterior para continuar. El base Erik Quintela y el pívot Chema González son los elegidos, según informa IB3 Televisió, que también asegura que la entidad ha presentado una propuesta a la baja para que el escolta Joan Bivià y el alero Joan Tomàs sigan vestidos de negro. Los jugadores extranjeros no renovarán sus contratos y Sergi Huguet, una de las perlas de la cantera y que ya trabajó con los mayores, se enrolará plenamente en la dinámica del equipo de LEB Oro.

Por otra parte, el Imprenta Bahía San Agustín-Ávoris también ha empezado a tomar decisiones en el apartado social. Los abonados tendrán un descuento del veinticinco por ciento en la renovación del carnet para sus socios, una medida adoptada como compensación para los socios que no han podido presenciar los últimos partidos de la temporada regular y los de los 'play- off' en Son Moix al suspenderse tras decretarse en el mes de marzo el Estado de Alarma en España y suspenderse la competición.