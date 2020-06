Mallorca-Barça, de tú a tú

Lago Junior no teme a nadie. El extremo del Real Mallorca ya demostró en su momento que no se ruboriza ante ningúnl rival. Suyo fue el gol que el pasado mes de octubre dio la victoria al conjunto bermellón frente al Real Madrid en Son Moix. Con la reanudación de la competición, el primer equipo que aterriza en la isla es el Barcelona y el costamarfileño tiene clara la ruta que debe seguir el Mallorca ante el actual líder de LaLiga: "No vamos a cambiar nuestra dinámica y vamos a jugarle de tú a tú al Barça. Eso nos ha ido bien hasta el día de hoy y no lo vamos a cambiar ahora, es lo que nos ha dado resultados".

Si por Lago Junior fuera, el partido del Real Mallorca-Barcelona se disputaba hoy mismo. El extremo costamarfileño no ocultó ayer su deseo de que la competición se reanude lo antes posible "después de tanto tiempo parados". El futbolista confía en la motivación de una plantilla que luchará por mantener la categoría y que lo "logrará con trabajo y humildad".

Lago, que se convirtió en protagonista del encuentro que su equipo disputó en la primera vuelta ante el Real Madrid en Son Moix, reconoce que "ese tanto" que anotó a los blancos "es ya cosa del pasado": "El gol que conseguí en Son Moix ya es cosa del pasado. El partido ante el Barça será un encuentro diferente y lo estamos preparando muy en serio. Es un rival muy importante y estoy seguro que será un partido muy bonito. Tenemos muchas ganas de volver a competir".

Lago Junior es, junto a Antonio Raíllo, el jugador con más antigüedad dentro del plantel bermellón. El extremo vivió el descenso del equipo a Segunda B, así como el doble ascenso consecutivo a las órdenes de Vicente Moreno. El africano es consciente de la importancia que tiene para el club mantener la categoría en Primera División: "Lograr la permanencia es un sueño de todo el grupo. La plantilla tiene claro desde un inicio el objetivo, que es lograr permanecer un año más en la máxima categoría. Estamos trabajando para ello y estoy seguro de que lo vamos a conseguir con trabajo y humildad. Yo estoy motivadísimo, pero los compañeros están exactamente igual que yo. Ha sido mucho tiempo en casa y queremos que LaLiga empiece ya. Llevamos ya casi tres semanas entrenando y dos o tres días haciéndolo en grupo. Vamos a empezar con muchas ganas y mucha fuerza".

El futbolista de 29 años insistió en remarcar la buena actitud y forma física en la que, tanto él como sus compañeros, están afrontando los entrenamientos en la Ciudad Deportiva. "Todos teníamos muchas ganas de volver a competir. Durante la primera semana se hizo todo un poco raro. No podíamos intercambiar impresiones con los compañeros o pasarles tan siquiera la pelota. Fue una semana muy difícil, pero lo cierto es que ahora estamos volviendo a disfrutar con los entrenamientos en grupo. Tenemos muchas ganas de que vuelva LaLiga y poder volver a competir", indicó.

La disputa de encuentros cada 72 horas no es algo que preocupe al futbolista rojillo: "El preparador físico del Mallorca (Dani Pastor) está haciendo un gran trabajo y nosotros creo que nos estamos esforzando al máximo para poder llegar lo mejor posible. Físicamente nos encontramos muy bien. Al final todo ese esfuerzo se comprobará en el campo en el primer partido que debemos afrontar ante un equipo muy grande y bueno. Estamos muy mentalizados ya con el formato de LaLiga y todos los partidos que debemos afrontar en los próximos días. Somos muy conscientes de que tenemos once jornadas por delante en un plazo muy corto de tiempo. No nos queda otra que entrenar de manera adecuada y estar siempre preparados para el siguiente encuentro. No nos vamos a llevar ninguna sorpresa en lo que al cansancio se refiere, somos conscientes de que lo habrá, pero eso es algo que no solo nos afectará a nosotros, todos los que equipos estarán cansados y hay que estar mentalmente preparados para eso".

Ya para acabar, el futbolista del Real Mallorca valoró lo "raro" que resultará disputar encuentros sin la afición en las gradas. "Echamos muchísimo de menos volver a pisar el césped del estadio de Son Moix. Sé que cuando se inicie el campeonato se va a hacer muy raro el hecho de no contar con nuestra afición en la grada, el apoyo que siempre nos dan, pero no nos queda otra que acostumbrarnos porque parece que esto va a durar bastante tiempo", finalizó.