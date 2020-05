El trote tiene programadas carreras todos los fines de semana de junio

El trote tendrá que esperar más de lo deseado para reiniciar su actividad. La Federación Española de Carreras al Trote (FECT) y la Federació Balear de Trot (FBT) tienen todo preparado para solicitar la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) y celebrar carreras, tanto en el Hipòdrom Son Pardo como en el de Manacor. En cuanto Mallorca entre en la Fase 3 de la desescalada se pondrá en marcha el proceso para que haya competición.

La FBT tenía programadas carreras todos los fines de semana de este mes de junio. Los sábados en Manacor y los domingos en Palma (además de una diada Premium el martes 30 en Son Pardo). Pero la suspensión de la jornada del miércoles 27 de mayo, que iba a ser la primera competición en disputarse desde que se decretó el estado de alarma en marzo, ha trastocado todos los planes.

El CSD alegó que no se permite la disputa de competiciones de deportes "que no son ligas profesionales" (solo están consideradas así la Primera y Segunda División de fútbol y la Liga ACB de baloncesto) hasta que no se esté en Fase 3.

La FBT tendrá que esperar a la entrada de Mallorca en este estadio de la desescalada para que los caballos vuelvan a trotar. Mientras tanto, en la federación estudian si los conductores profesionales y los jueces deben pasar nuevos test anticuerpos.

Por lo pronto, se les ha pedido que extremen las medidas, sanitarias y de distancias, para evitar contagios.

El protocolo de actuación para la organización y celebración de las carreras ya se tiene y, además, se está pendiente de la respuesta del CSD a la Direcció General d'Esports del Govern balear, que ha solicitado la regulación para la vuelta a la actividad del deporte federado.