El B the travel hará un 25 % de descuento a quienes renueven el carnet de socio

El B the travel brand Mallorca Palma de la LEB Oro de baloncesto aplicará un descuento del 25 por ciento del abono de la próxima temporada a los socios del club, que esta campaña han visto cómo se suspendía la competición por la crisis del coronavirus y no han podido presenciar los partidos que el primer equipo del CB Bahía San Agustín aún debía disputar en Son Moix en el tramo final de la fase regular de la Liga y los play offs de ascenso a la ACB.

"Tras la decisión de la FEB de dar por finalizada la temporada y no disputar el play off, el club Imprenta Bahia San Agustín ha comenzado a trabajar ya en la nueva temporada y uno de los primeros pasos a dar es el de llevar a cabo medidas que sirvan para compensar a los socios por los partidos del primer equipo, B The Travel Brand Mallorca Palma, que no han podido presenciar en directo en Son Moix debido a la pandemia de COVID-19 que obligó a suspender las competiciones el pasado mes de marzo. El club comunica oficialmente que, de cara a la nueva temporada, los socios que renueven su abono tendrán un descuento del 25% en el carnet de socios. Desde el club entendemos que es la mejor manera posible de agradecer la confianza que los socios han depositado en nosotros durante toda esta temporada y en las anteriores. La medida se está comunicando personalmente a cada socio durante esta misma semana", señaló el club a través de un comunicado.