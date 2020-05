El B the travel brand hará un descuento del 25% a los socios que renueven su carnet

El B the travel brand Mallorca Palma de la LEB Oro aplicará un descuento del 25 % del abono de la próxima temporada a los socios del club, que esta campaña han visto cómo se suspendía la competición por la crisis del coronavirus y no han podido presenciar los partidos que primer equipo del CB Bahía San Agustín aún debía disputar en Son Moix correspondientes al tramo final de al Liga y de los play offs de ascenso a la ACB.

"Tras la decisión de la FEB de dar por finalizada la temporada y no disputar el play off, el club Imprenta Bahia San Agustín ha comenzado a trabajar ya en la nueva temporada y uno de los primeros pasos a dar es el de llevar a cabo medidas que sirvan para compensar a los socios por los partidos del primer equipo, B The Travel Brand Mallorca Palma, que no han podido presenciar en directo en Son Moix debido a la pandemia de COVID-19 que obligó a suspender las competiciones el pasado mes de marzo", expone el club en un comunicado.

"El club comunica oficialmente que, de cara a la nueva temporada, los socios que renueven su abono tendrán un descuento del 25% en el carnet de socios. Desde el club entendemos que es la mejor manera posible de agradecer la confianza que los socios han depositado en nosotros durante toda esta temporada y en las anteriores. La medida se está comunicando personalmente a cada socio durante esta misma semana. Dicho descuento estará reflejado en la futura campaña de abonados que el club realizará de cara a la temporada 2020-21".