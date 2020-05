Atlético Baleares: Lekic y Manu Herrera, los últimos en hacerse el test

El delantero serbio Dejan Lekic y el portero Manu Herrera se sometieron ayer a la prueba del PCR en el Hospital Sant Joan de déu de Palma. Fueron los últimos en hacerse el test, ya que no el lunes aún no habían llegado a Mallorca. El club esperaba recibir anoche los resultados, ya que la plantilla está citada para iniciar hoy a partir de las 08:00 horas los entrenamientos. Solo faltarán los británicos –Jordan, Samuel y Armando Shashoua– que aún no han regresado.