Boscana retoma el mando

La Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) decidió ayer dar por finalizada la temporada en la LEB Oro, al considerar que no se pueden garantizar las medidas sanitarias para realizar una fase de ascenso a la Liga Endesa ACB con los ocho primeros clasificados. Un trámite más que esperado por el B the travel brand Mallorca Palma, nombre con el que ha competido un Cb Bahía San Agustín que de nuevo verá cómo asume el mando Guillem Boscana. El presidente, que había dado un paso al costado el pasado verano con la llegada de Gabriel Subías, asumirá la dirección del nuevo proyecto.

Una planificación que deberá realizar casi desde cero, ya que del B the travel que arrancó la temporada 2019-20 quedarán pocas cosas. Con la suspensión definitiva de la Liga, el equipo saldrá del ERTE que presentó cuando se decretó el parón de las competiciones por la crisis del coronavirus.

Los jugadores volverán a tener contrato, el que concluye precisamente ahora. Por lo tanto, es un alivio económico para el club –todos los de la LEB Oro– no tener que disputar los play-offs, ya que habría que ampliar los contratos.

Una posibilidad que no estaba en los planes del B the travel, que tenía previsto renunciar a los play-off ya que no iba a tener jugadores: cinco de ellos están fuera de España, había que encontrat la forma de que viajara y después deberían pasar la cuarentena de 14 días para quienes llegan del extranjero. Y los partidos debían acabar antes del 30 de junio.

Cerrado el curso, las miradas se ponen ya en la nueva temporada. Sin Gabriel Socías en el barco, impulsor del proyecto que se cimentó en el patrocinio de B the travel brand, es Guillem Boscana quien asume de nuevo el bando.

Nada extraño para el dirigente, acostumbrado a dirigir el equipo en situaciones más que complicadas y que casi lo lleva al ascenso a la ACB el año pasado.

Excepto Biel Serra, cedido esta campaña en el Hestia Menorca de LEB Plata y que tiene firmado hasta 2021.

Habrá que acertar con los fichajes, porque habrá una drástica reducción en un presupuesto en el que B the travel brand hacía una importante aportación. La empresa turística –agencia de viajes– tiene firmado un año más de patrocinio y el presidente del Bahía San Agustín intentará que permanezca ligado a la entidad. Aunque su 'ayuda' sea menor.

"Tal y como ha anunciado la Federación Española de Baloncesto en un comunicado oficial la temporada LEB Oro llega a su fin debido a la crisis sanitaria actual causada por el COVID-19. Con esta cancelación definitiva la temporada del B the travel brand Mallorca llega a su fin, ocupando la séptima plaza de la clasificación con un balance final de 15 victorias y 9 derrotas", informó ayer el club mallorquín en un comunicado.

Un final no deseado



"Sin duda alguna, no es el final que ninguno de nosotros hubiéramos deseado, pero la situación de emergencia sanitaria nos obliga a cerrar una temporada que habíamos empezado con mucha ilusión y esperanza. Desde el club queremos agradecer a todos los aficionados, patrocinadores, colaboradores, voluntarios y a todas las personas que nos habéis apoyado durante estos meses, sufriendo y disfrutando día a día con nosotros y haciendo posible que Mallorca tenga baloncesto profesional en la isla", añade.

"A partir de este momento el club ya trabaja para la temporada que viene volver a disfrutar de la LEB Oro junto a toda la afición en el Palau d'Esports de Son Moix", concluye.