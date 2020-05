Felicidad en la plantilla del Palma Futsal por volver a entrenar con balón

La plantilla del Palma Futsal regresa a las pistas después de 73 días para realizar entrenamientos individuales. Los jugadores que dirige el técnico Antonio Vadillo celebran este hecho y ahora se centran en llegar en las mejores condiciones posibles al playoff.

Ha sido una primera sesión de entrenamiento de forma individual que ha servido como toma de contacto con el parqué y el balón de juego. A pesar de estas restricciones y de que ha tenido que ser en el Polideportivo de Son Rapinya en lugar de en Son Moix ya significa un gran paso en la preparación del equipo de cara a un play off que todavía no tiene fecha.

Así lo han entendido los jugadores del Palma que se han mostrado más que satisfechos al término de esta primera sesión aunque desean que llegue el momento de recuperar la normalidad en su día a día con entrenamientos de forma grupal.

Uno de los jugadores que ha tomado la palabra ha sido uno de los capitanes, Tomaz, que confesaba que "no hay nada mejor que volver a nuestro hábitat natural como es el parqué, el balón y las bromas. Por mucho que sean entrenamientos individuales el tacto con el balón, pisar el parqué, realizar esprints y estar en nuestras medidas de pista es algo muy bueno que me da mucha alegría. Solo falta la esperanza de jugar el play off porque tenemos muchas ganas y porque creemos que podemos lograr algo muy bonito".

En esa misma línea se ha expresado Hamza que reconocía sentirse "como un niño pequeño" en el momento de volver a pisar el parqué. "Muy feliz y muy contento. Es verdad que la vuelta a la normalidad ha sido un poco limitada por todo el protocolo de seguridad pero estoy muy feliz de volver a la pista y de tener esta sensación. Ojalá podamos volver a la normalidad lo antes posible para poder compartir esta sensación con los compañeros y regresar a la dinámica de grupo que es lo que más se echa en falta", explicaba el internacional con Marruecos.

Otro de los pesos pesados de la plantilla, el capitán Carlos Barrón, considera que este regreso a las canchas es "un paso importante" aunque explicaba que todavía se tiene que ir progresando para recuperar la normalidad poco a poco. En cualquier caso, tiene claro que es una gran noticia para todo el equipo el poder volver a entrenar en una cancha de fútbol sala reglamentaria después de mucho tiempo de entrenamientos individuales en otras condiciones y otro tipo de superficies que no se adaptan especificamente a este deporte. "Estamos muy contentos por pisar la madera porque llevábamos mucho tiempo entrenando en casa y en la pista de atletismo. Es muy beneficioso para nosotros. El trabajo se ha adaptado a nivel individual y la evolución tiene que ser de menos a más", explicó el portero cordobés.



Mati Rosa regresa tras su lesión

Más especial ha sido, si cabe, el regreso a las pistas para un Mati Rosa que volvía a disfrutar del balón después de superar su larga lesión de rodilla que le ha dejado apartado de sus compañeros desde prácticamente el inicio de la temporada. El argentino ha explicado que para él "es una alegría muy grande volver a entrenar en el parqué después de muchísimos días y más en mi caso que he pasado de entrenar en pasto, cemento y una pista de atletismo a una cancha con parqué, pelota y porterías cambia muchísimo. Además estar con el equipo a pesar de entrenar individualmente te da muchos ánimos para seguir. Esperamos que en un futuro se pueda acabar la liga".

Joao y Rafa López también han mostrado su satisfacción por este paso aunque aseguraban que están deseosos de que la situación siga mejorando y, así, poder entrenar en grupo y, posteriormente, regresar a las competiciones con la ilusión de poder disfrutar con la afición. El ala brasileño manifestaba estar "muy contento de volver a pisar una pista y tocar el balón. Para un jugador es muy importante el tacto con el balón. Poco a poco vamos mejorando la forma física de cara al posible playoff. Estamos esperando a que podamos entrenar de forma conjunta y deseando que vuelva la afición a Son Moix y que podamos jugar partidos".

Por su parte, el cordobés Rafa López añadía hay que ser conscientes de que todavía queda un proceso de readaptación para estar en las mejores condiciones para competir: "Sensaciones muy positivas por el hecho de poder entrenar en pista, aunque sea de forma individual, y poder asemejarnos más en los movimientos a lo que nuestro deporte se refiere. Es un primer día en el que hemos tenido una toma de contacto con el balón y la pista pero siempre es bueno poder volver poquito a poco a nuestra normalidad dentro del parqué. Tenemos ganas de seguir mejorando siendo conscientes de que todavía tenemos un proceso muy largo por la inactividad tan larga que hemos tenido".