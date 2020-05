Rafa Nadal ya empuña la raqueta a la espera de volver a los circuitos

El tenista mallorquín Rafael Nadal ha vuelto a los entrenamientos en las pistas de su academia en Manacor a la espera de competir en los circuitos profesionales tras dos meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus.El número 2 del mundo aparece empuñando la raqueta en una fotografía difundida este viernes en las redes sociales por la Rafa Nadal Academy by Movistar.



El mallorquín no juega un partido oficial desde el pasado 1 de marzo cuando derrotó al estadounidense Taylor Fritz (6-3 y 6-2) en la final del Torneo de Acapulco para adjudicarse su tercer título en ese balneario mexicano, el 85 en toda su carrera.



Nadal tuvo que someterse al confinamiento obligatorio derivado de la pandemia del covid-19 justo en los momentos en que preparaba la temporada en tierra batida, en la que su gran objetivo era sumar su vigésimo título de Grand Slam en Roland Garros, los mismos que tiene en su poder el suizo Roger Federer. En diferentes declaraciones efectuadas en las últimas semana, el tenista mallorquín ha admitido que al mundo del tenis le "costará mucho" volver a la normalidad.



Nadal pasó el confinamiento en su casa de Porto Cristo desde donde difundió fotos y vídeos ejercitándose en cintas de correr y bicicletas estáticas con el objetivo de mantener la forma física.



También se involucró en diferentes campañas de solidaridad con los afectados por el coronavirus, entre ellas, la iniciativa "Cruz Roja, responde", junto a su amigo el baloncestista Pau Gasol.





