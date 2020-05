Alba Torrens apunta al Eurobásket y al oro olímpico

Alba Torrens siempre destila fuerza y optimismo en su discurso, incluso cuando la suerte no le sonríe. La alero mallorquina, multicampeona internacional tanto con la selección española y en las competiciones de clubes, mira hacia adelante sin querer detenerse a pensar demasiado en el parón que ha provocado el coronavirus. "Me gustaría ganar el Eurobasket y el oro olímpico", asegura con brillo en los ojos y sin reservas. "Es importante el hecho de desear algo, nos ilusiona y nos lleva a la motivación, es importante saber que no se puede esperar a que lleguen los éxitos, hay que trabajar para ellos", añade esbozando en unos pocos segundos una filosofía de vida.

La jugadora del UMMC Ekaterimburgo es consciente que 2021 será un año diferente, ya que se jugarán el Campeonato de Europa y los Juegos Olímpicos. La de Binissalem asegura que jugar el Eurobasket en Valencia, que pasará a acoger no solo los grupos y los cuartos sino también la lucha por las medallas, es un aliciente muy importante para elevar todavía más su motivación. "Jugar con tu afición, en tu país, es algo que se siente diferente, y es una alegría poder jugar el Europeo en Valencia, para mí fue una muy buena noticia, un motivo para sonreír y para ilusionarnos. Creo que puedo hablar en plural porque estoy segura que a todas nos hace mucha ilusión", destaca Torrens en una charla digital organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Para la selección, el Eurobasket que se disputará del 17 al 27 de junio será su segunda experiencia de un gran torneo en casa tras el Mundial de Tenerife de 2018. "Ya tuvimos el gran privilegio de disputar el Mundial de Tenerife en casa, y creo que nos acordamos mucho de cómo nos sentimos, de las emociones de jugar en casa. Lo que vivimos en Tenerife fue muy especial, fue uno de esos momentos que quedan", rememora. Apenas un mes después afrontarán los Juegos de Tokio, trasladados al próximo año y que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto.

Torrens, que se encuentra en la plenitud de su carrera con 30 años, se ve con opciones también de llegar al Mundial de Australia 2022. "Sí, me gustaría llegar. Yo creo que este equipo tiene un compromiso muy alto, tanto con la selección como cada una con ella misma, y siempre intentamos mejorar, y superarnos para volver a estar listas para competir", resalta convencida. La mallorquina, que acumula dos oros europeos, una plata olímpica y otra mundial, y cuatro bronces entre Mundiales y Europeos, admite que es "un privilegio" formar parte de una competición que no se baja del podio en las grandes competiciones desde 2013. "Yo siempre digo que se un privilegio formar parte de este equipo, es algo muy especial. Torrens juega desde 2014 en el UMMC Ekaterimburgo ruso y no ve cercano su regreso a España, aunque reconoce que la Liga Endesa está "a un gran nivel". "Tengo que decir que estoy muy contenta en Ekaterimburgo, en Rusia, me gustaría seguir allí. Después nunca se sabe lo que llegará, pero sí que es verdad que ahora mismo quiero continuar allí", finaliza. Tiene las cosas claras y muchas ganas de seguir en lo más alto del baloncesto internacional.