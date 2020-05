Jorge Lorenzo no correrá en 2020 al no aceptar invitados

Jorge Lorenzo no correrá en 2020 en MotoGP ya que no se permitirán invitados en las carreras del Mundial, según adelantó ayer el diario Marca. El mallorquín ya había acordado con Yamaha disputar el Gran Premio de Catalunya de MotoGP como invitado, pero con todas las cancelaciones y aplazamientos, eso ya no fue posible.Ahora, según esta información del periódico madrileño, tampoco podrá hacerlo en lo que se pueda celebrar del Mundial 2020. La Comisión de los Grandes Premios, en la que están la FIM, los fabricantes y los equipos, ha tomado la decisión de que no se permitirán 'wild card' en este curso. El motivo reside en que los organizadores buscan que en el 'paddock' haya el menor número de personas posibles para extremar las medidas de seguridad por culpa del coronavirus. El hecho de que un probador disputara un gran premio implicaría otro conjunto de mecánicos o ingenieros, además del piloto. Por lo tanto, se ha preferido que no puedan correr hasta 2021, cuando todo debería volver a la normalidad.