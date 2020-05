Guillermo Pisano: "El Baleares no jugará ningún play-off mientras no haya unas reglas de juego iguales para todos"

El Atlético Baleares se ha plantado. Para el conjunto blanquiazul "la salud, en estos momentos, está por encima de cualquier ascenso". El gerente de la entidad, Guillermo Pisano, ha sido claro: "El Baleares no jugará ningún play-off mientas no haya unas reglas iguales para todos".

Si hasta el momento el club que preside Ingo Volckmann se había mostrado prudente y había evitado pronunciarse sobre cuestiones como el play-off exprés o las declaraciones de Pablo Alfaro, entrenador del Ibiza, en las que insinuaba la posibilidad de que se produjeran "contagios sospechosos entre los futbolistas", hoy Guillermo Pisano ha abierto la caja de Pandora y ha dado a conocer la posición de la entidad en todas estas cuestiones. Pisano ha hablado claro y ha criticado duramente el abandono de la Federación con el fútbol no profesional.

"Nuestra voluntad desde el primer momento siempre ha sido entrenar y jugar el play-off exprés que ha propuesto la Federación, pero eso lo haremos siempre que haya unas reglas de juego iguales para todos que salvaguarden la seguridad sanitaria. La Federación no ha hecho, hasta el momento, un protocolo sanitario para Segunda B y Tercera y desde el club no vamos a poner en riesgo a los trabajadores de esta entidad mientras este no exista", ha señalado, para añadir: "Ayer recibimos unas recomendaciones para volver a los entrenamientos. Mientras no haya protocolo y una figura externa de la Federación que controle las medidas de seguridad de todos, el Baleares no va a entrenar".

Pisano se ha referido a clubes como el Ibiza o el Badajoz, de los pocos de Segunda B que ya han vuelto a los entrenamientos pese a la inexistencia de unas normas sanitarias: "Nosotros tenemos claro cuál es el mecanismo de trabajo para volver y no vamos a regresar mientras no exista un protocolo. Tenemos muy claro que no vamos a exponer a nuestros trabajadores y menos regresar como lo han hecho otros clubes en los que se ha visto que, por ejemplo, se toman la temperatura con termómetros de contacto, sin guantes y limpiándose el termómetro con su propia camiseta€ Si la Federación marca unas reglas de juego igualitarias para todos, el Baleares jugará, pero a día de hoy es inviable".

Sobre las manifestaciones de Pablo Alfaro, Pisano tampoco se ha mordido la lengua. "Si esas declaraciones hubieran salido por parte del entrenador de nuestro club, hablo por mí, como persona responsable de este, y por el presidente Ingo, que sé lo que piensa, hubieran pasado dos cosas: El entrenador habría rectificado en menos de 24 horas o no estaría más en la estructura deportiva del Baleares", ha indicado.

El secretario del consejo de administración también ha observado la desigualdad que se producirá en caso de que finalmente se disputen los play-off de ascenso a Segunda. "Del filial del Villarreal ya entrenan 8 jugadores, del Barça, cinco o seis€ Badajoz e Ibiza, que están en todo su derecho, ya llevan unos días entrenando. ¿Qué igualdad existirá en el play-off? Cuando nosotros empezaremos a entrenar un mes más tarde. No lo veo justo. Creo que la situación ya no es igualitaria para todos", ha señalado, enviando un claro mensaje a la Federación.

"El Atlético Baleares tiene ahora cuatro jugadores importantes, por no decir titulares indiscutibles, que terminarán sus cesiones el 30 de junio. Cabe la posibilidad de que sus clubes no quieran que sus futbolistas jueguen el play-off exprés. La competición se debería cerrar antes del 30 de junio, porque podemos jugar en desigualdad de condiciones", ha manifestado.

Ya para acabar, el gerente del Atlético Baleares también se ha pronunciado sobre los costos que pueden suponer para el club la disputa de la fase de ascenso en El Pinatar: "La valoración económica de un protocolo, por ahora inexistente, está en torno a los 50.000 euros. La Federación Española ya ha dejado entrever que esos costes los tendrán que asumir los clubes. Solo de protecciones sanitarias, sin contar una concentración, una semana antes, en El Pinatar".