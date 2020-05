Así era la vibrante despedida de Iniesta en el Camp Nou de 2018

Este mes de mayo se cumplen dos años de la despedida de Andrés Iniesta del FC Barcelona. En 2018. el manchego, autor del gol que le dio a España el Mundial de Sudáfrica en el año 2010, puso punto y final a una impecable trayectoria en el club azulgrana, con un Camp Nou emocionado, que brindó su mejor homenaje a un futbolista inolvidable.

En la actualidad, Iniesta juega en el Vissel Kobe japonés y no se plantea una retirada del fútbol profesional a corto plazo. "A veces piensas en ello, pero si te soy sincero lo veo aún un poco lejano. Hasta el momento me encontraba muy bien a nivel físico y motivacional. Estoy feliz y eso me da mucha fuerza para seguir jugando", explicó hace unos días Iniesta en una vídeo-entrevista para el canal oficial de YouTube del Barça.

El centrocampista español recordó su tiempo en el Barcelona, en el que considera que aprendió "muchísimo", en especial en 'La Masia', donde adoptó "valores importantísimos", y en las temporadas en las que ganar títulos no era lo habitual.

Así fue su emocionante despedida del Camp Nou: