Troya: "El sentido común no está imperando para hacer el play-off"

El técnico del Poblense, Óscar Troya, se mostró molesto por cómo está tratando la Federación Española el desenlace de la fase de ascenso a Segunda B. "No me gusta el play-off porque cada uno gira la norma según su conveniencia y el único que ha salido un poco perjudicado es el que está primero. Espero que aclaren muchas incongruencias", dijo en la Cadena Ser. El preparador del líder de Tercera pide más transparencia en la toma de decisiones. "El sentido común no está imperando y las normas tienen que ser lo más claras posibles", apuntó.