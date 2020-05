Mola: "Hacer planes para competir este año no es bueno"

Mario Mola, triple campeón del mundo de triatlón, declaró ayer que, aunque será "difícil", su "ilusión es volver a competir durante este año" con cualquier prueba del calendario o con un solo evento para el campeonato del mundo, como se hacía hasta 2008. El mallorquín ha pasado estas semanas de confinamiento en Banyoles (Girona) con su pareja, la también triatleta Carolina Routier y su familia. "Hemos llevado el confinamiento lo mejor que hemos podido, encerrados durante las primeras semanas, pero hemos descomprimido, y descargado baterías deseando poder volver a la nueva normalidad", apuntó. "Lo bueno es que pude competir en el Nacional de Cross, que me permitió quitarme la espina de competición en el inicio de temporada", confesó. "Mi ilusión es volver durante este año, pero este año hacer planes no es bueno. Ya sea con un campeonato del mundo a un solo evento como antes de 2008 o con cualquier prueba del calendario me gustaría competir. Aun así, la opción más viable ahora podría ser el Campeonato de España en Banyoles", confesó durante una charla virtual organizada por la Federación Española de Triatlón.

Sobre su futuro, el calvianer fue preguntado si le gustaría competir en larga distancia a corto o medio plazo: "Tengo suficiente con la distancia Sprint, con la olímpica y los Juegos. Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones y quiero sacar el cien por cien en esa distancia. Es cuestión de no quemar las etapas y luego se verá".