La Balear de vela pide medios para que los regatistas pasen reconocimientos

La Federación Balear de Vela ha solicitado a la Conselleria d'Esports medios técnicos, humanos y materiales para reconocimientos médicos a los deportistas antes de su vuelta a los entrenamientos y test PCR, en caso de que sean necesarios. Según adelanta 'Gaceta Náutica', el presidente de la Federación Balear de Vela, Chimo González Devesa, médico de la Armada, ha enviado una carta tanto al Consejo Superior de Deportes como a la Direcció General d'Esports del Govern en la que plantea varias cuestiones y dudas sobre la Fase 1 de la desescalada, que podría iniciarse el próximo lunes, 11 de mayo, en Mallorca, Menorca e Ibiza.

El máximo responsable de la vela balear considera "inviable" por su alto coste que las federaciones y clubes no profesionales asuman el reconocimiento médico previo y los test PCR como condición para que los regatistas federados puedan navegar y ha solicitado que, en caso de ser obligatorios, sea el Govern quien los lleve a cabo. "Para el deporte federado no profesional me parece más lógico que cualquier deportista con síntomas vaya a su centro de salud a que el medico lo reconozca y, si lo considera conveniente, le haga el test. Hasta que se tenga el resultado y el médico se lo permita, puede permanecer aislado", afirma el presidente de la FBV.

Chimo González Devesa, según esta información de Gaceta Náutica, recuerda que los deportistas de alto nivel (DAN) ya pueden entrenar desde la Fase 0, pero lamenta que, hasta ahora, estos regatistas no puedan salir a navegar desde los clubes náuticos ya que los puertos de Baleares están cerrados por la Dirección General de la Marina Mercante. De esta forma, la FBV demanda que se abran los clubes para la práctica del deporte federado.