Los cuatro primeros de Tercera se jugarán el ascenso entre ellos

La Federación Española ha decidido mantener su propuesta de hace tres semanas para la fase de ascenso a Segunda B. El presidente Luis Rubiales contempla que se dispute, todo apunta que en julio, entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo de Tercera. El Mallorca B, como tercero, se medirá al Club Deportivo Ibiza, que fue el segundo, mientras que el líder Poblense espera la resolución del departamento jurídico de la Española para dilucidar si se enfrentará al Felanitx o el Platges de Calvià.

Se da la circunstancia que el Felanitx es el cuarto clasificado con cincuenta y dos puntos, los mismos que los de Magaluf, que son quintos. Los de Carlos Martínez vencieron en la competición por 2-0, pero está por ver si prevalece el golaverage general o el particular para determinar esa plaza que pugnará por subir al no haberse disputado el encuentro de vuelta. Los de Jaume Mut tienen una diferencia de +21 goles, mientras que los calvianers de +13. La intención es que la resolución se conozca lo antes posible para que los equipos sepan a qué atenerse.

Lo que es seguro es que Balears, con este sistema, se garantizará que uno de sus clubes dé el salto de categoría. Estos duelos serán unas semifinales que se disputarán en un campo neutral y los dos ganadores, al fin de semana siguiente, lucharán por subir a Segunda B en la gran final, también en campo neutral. De esta manera, el conjunto de Óscar Troya, que ha dominado con solvencia la Liga, con ocho puntos más que su perseguidor y con un partido menos, no obtendrá ninguna ventaja en esta 'Final Four', más allá de que en caso de empate siempre sería el que pasaría ronda sin la disputa de prórroga ni penaltis.

El presidente del conjunto pobler, Miquel Bennàssar, 'Molondro', ya declaró hace días en DIARIO de MALLORCA su profundo rechazo a este sistema en unas palabras que provocaron un gran revuelo en el fútbol balear. "No puedes castigar al primero con no ascender y premiar al último con la salvación", aseguró indignado.

La Comisión Delegada aprobará hoy esta medida después de pasar por la Junta Directiva del máximo organismo nacional, que ha tomado esta determinación tras consultar a todas las federaciones autonómicas, entre ellas la Balear. Eso sí, todo está a expensas de que el Ministerio de Sanidad autorice a que estas eliminatorias se disputen si la situación por el coronavirus lo permite. En el caso contrario, el Poblense sería el beneficiado por ser el primero de la competición y ascendería a Segunda B.

Además, el conjunto mallorquín todavía tendría otra opción si no asciende sobre el césped. Los dieciocho ascensos de Tercera dejarían una Segunda B con 98 equipos -se formarán excepcionalmente cingo grupos y no los cuatro habituales el próximo curso-, por lo que para redondear una categoría con cien clubes, se dilucidarán otras dos plazas en las que tendrán preferencia los equipos de Tercera que terminaron primeros en la competición y no hayan subido.