Los deportistas de elite de Mallorca vuelven a sudar

"Muy contento de volver a entrenar por las carreteras de Andorra. Disfrutad de este bonito deporte que es el ciclismo pero por favor seguid las normas de seguridad y distanciamiento social", escribió ayer Enric Mas en las redes sociales. Este lunes 4 de mayo no fue un día cualquiera para los deportistas profesionales mallorquines. Después de casi dos meses encerrados en sus casas, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Orden del Ministerio de Sanidad mediante la cual entran en vigor las medidas destinadas a flexibilizar determinadas restricciones sobre el mundo del deporte, establecidas con la declaración del estado de alarma en España ante la pandemia de coronavirus.

El también ciclista Lluís Mas también salió de su casa de Randa para hacer sus primeros kilómetros, la golfista Nuria Iturrioz volvió a coger los palos en el Club de Golf Son Servera, y el campeón olímpico de piragüismo, Marcus Cooper, pudo dar sus primeras paladas en el mar, entre muchos otros.

Los jugadores del Palma Futsal y del B the travel brand también salieron a correr, aunque su caso es distinto porque todavía no pueden utilizar las instalaciones de Son Moix, aunque sigan pendientes de si se reanudan sus respectivas competiciones.

Barrón, del Palma Futsal, y Álex Hernández, del B the travel, ayer. P.F.

La luchadora Graciela Sánchez o la gimnasta Cintía Rodríguez empezarán hoy a trabajar, pero tampoco pueden disfrutar de las instalaciones para desarrollar su trabajo. La ciclista Mavi García saldrá hoy por primera vez, mientras que los triatletas Mario Mola y Xisca Tous ya pudieron sudar fuera de sus domicilios. El que no saltó a la pista fue el tenista Rafel Nadal, que no se ejercitó porque la Academia permanece cerrada.

Las palabras de Marcus Cooper las podría haber pronunciado cualquiera de los Deportista de Alto NiveL (DAN) que ha reconocido el Consejo Superior de Deportes y que les permite entrenarse sin restricción de horarios. "Los 50 días de confinamiento se me han hecho largos, pero me he adaptado bastante bien. Al final me he acostumbrado, aunque se agradece poder salir. Han afectado, aunque quizás no tanto mentalmente, pero sí físicamente. Es evidente (que el parón) me ha perjudicado al no poder salir con la piragua, correr, y realizar los entrenamientos habituales", dijo.

El campeón olímpico en Río en la modalidad de K1 1000 metros y ganador de seis medallas en los campeonatos del mundo de piragüismo, tiene clara la receta en su vuelta al agua. "El entrenamiento será al principio suave para volver a recuperar el tacto con el agua y la sensación de estar en la piragua. El objetivo es adaptarse poco a poco para volver a los entrenamientos normales", reflexionó. Toca volver a empezar.