Barrón: "Nos molesta no ser considerados profesionales"

El capitán del Palma Futsal, Carlos Barrón, ha criticado, en una comparecencia junto a su compañero Tomaz ante los medios de comunicación a través de la plataforma digital Zoom, el agravio comparativo que sufren los jugadores de fútbol sala respecto a otros deportistas profesionales que ya pueden entrenar en sus propias instalaciones o sin limitación horaria. Algo que no pueden hacer los jugadores de la Primera División de fútbol sala.

"Se ha estado peleando que el fútbol sala sea olímpico, pero lo importante ahora es que se nos considere profesionales. Nosotros nos debemos por y para el fútbol sala y vivimos de esto. No ser considerados profesionales no es plato de buen gusto y molesta. Para muchas familias la única fuente de ingresos es el fútbol sala. Hemos podido disfrutar un poquito de salir a la calle, pero es injusto no poder hacerlo en nuestras instalaciones como otros clubes ya que no estamos denominados profesionales aunque vivimos de esto", ha declarado el cordobés.

El internacional concede pocas opciones a que se reanude la competición, a la que le quedan siete jornadas más el play-off por el título. "Hemos escuchado tantas teorías que no sabemos realmente qué puede pasar. Ahora las cosas están muy difíciles y lo más probable es que la decisión será que no se juegue, pero hay que esperar al jueves a ver la decisión que toma la federación. Creo que no se va a jugar más por el hecho de no ser profesionales. Hay intereses de algunos clubes en que la liga acabe porque es una forma de ahorrarse dinero, pero si queremos darle rigor y profesionalidad a nuestro deporte tendríamos que acabar la temporada", lamentó.

El capitán quiso aprovechar el acto público para agradecer el trato del club con sus profesionales, ya que ha respetado los contratos sin recurrir a una reducción de salario o un ERTE. "En nombre de toda la plantilla y cuerpo técnico quiero agradecer el comportamiento de Miquel Jaume y todos los dirigentes del club porque desde el primer momento nos dijeron que se nos iba a respetar todo. El meta, no obstante, dejó claro que entendería que hubiera alguna reducción: "Si el club toma alguna decisión, nosotros lo vamos a apoyar porque se están portando de lujo con nosotros. Lo único que estamos recibiendo es apoyo y muestras de cariño".

Tomaz se expresó en términos similares al respecto. "El club nos han dado tranquilidad y se han portado espectacular con nosotros. El cierre brasileño también criticó que no tengan la consideración de profesionales. "Ojalá todo esto sea un punto de inflexión para que se considere profesional. El primer paso es este porque nosotros y mucha gente vive de esto y es hora de que se nos considere profesional", destacó.