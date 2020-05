Joan Mir renueva por dos temporadas con Suzuki

El piloto mallorquín de MotoGP Joan Mir seguirá dos temporadas más en el Team Suzuki Ecstar, hasta 2022, una renovación que se une a la de su compañero Àlex Rins, que también firmó dos campañas más por el constructor japonés. "Renovar es lo mejor que podría pasarme, un sueño hecho realidad otra vez. Es realmente importante para mí continuar, porque ahora tengo más tiempo para aprender y más tiempo para mostrar mi potencial. Dos años pueden pasar rápidamente, pero estoy listo para llegar a un nivel más alto, y estamos trabajando cada día para que eso suceda", declaró Mir.





Joan Mir to stay with Suzuki for 2021 and 2022!



