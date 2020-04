El Atlético Baleares ascenderá a Segunda si no hay 'play off exprés'

El Atlético Baleares jugará en Segunda División la próxima temporada si la actual Liga de Segunda B no acaba. La intención de la Federación Española es realizar un 'play off exprés' para decidir los cuatro equipos que suben, pero si el Ministerio de Sanidad prohíbe jugar, la decisión ya está tomada: ascenderían el líder de cada uno de los cuatros grupos en el momento en que se decidió suspender la competición.

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, dejó claro este punto en la reunión que mantuvo con los representantes de Segunda B y Tercera División del fútbol balear. "Sería solo en el caso de que no se pueda reanudar la competición", aseguró ayer Guillermo Pisano, gerente del Atlético Baleares y secretario del consejo de administración del club. "Por el momento, la intención es definir el ascenso con un 'play off exprés' y el Baleares está de acuerdo", aseguró.

Tras establecer el Gobierno este pasado martes cómo será la desescalada en lo que al deporte se refiere, la Liga en la Segunda División B –y en Tercera– podría reanudarse a finales de junio.

La hoja de ruta que se ha marcado es que los futbolistas podrán entrenarse a partir del 25 de mayo de forma individual (fase 2 prevista por el Gobierno). Entre los días 8 y 10 de junio los jugadores ya se podrían ejercitar en pequeños grupos. Y alrededor del 22 de junio ya podrían ejercitarse las plantilas al completo. De esta forma, la Liga podría renudarse a finales de ese mes o principios de julio.

Un retorno a la competición que la Federación Española (RFEF) pretende que sea con un 'play off exprés' que jugarían los cuatro primeros equipos de cada grupo en una sede única. En principio, en Murcia.

Así, se definirían los cuatro equipos que subirán a Segunda División, toda vez que LaLiga ya advirtió de que habrá cuatro descensos a Segunda B.

En cualquier caso, el regreso del fútbol en la Segunda B y las divisiones no profesionales dependerá de que Sanidad autorice la celebración de los partidos. Una situación que está en el aire porque no todas las provincias siguen el mismo ritmo en la desescalada y son 16 los equipos implicados en este 'play off'. Además, está por ver qué pasará en materia de traslados ya que depende de las condiciones en que se reanudará la actividad del transporte de pasajero, tanto por vía terrestre como marítima o aérea.



Tercera

En la reunión con Rubiales, que tras más de media hora se aplazó a hoy por problemas en la comunicación vía internet, el Poblense expuso sus dudas a la realización de un 'play off exprés' para dilucidar el ascenso a Segunda B. El conjunto azulgrana pidió, en el caso de verse obligado a jugar un 'play off', contar con ventaja por su condición de líder: pasar ronda en caso de empate. Así, podría subir con dos empates.