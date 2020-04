Maradona y Calleri piden "respeto por el ídolo" Guillermo Vilas

El extenista argentino Guillermo Vilas, de 67 años y residente en Mónaco, "se encuentra en una etapa importante de una patología coincidente con un deterioro cognitivo, lo cual se le viene manifestando hace años y hoy lo acosa", según informó el diario argentino Olé en su edición del pasado jueves. Una noticia que, sin confirmación oficial ni desmentido por parte de su familia, ha sobrecogido al mundo del deporte, especialmente en Argentina, en donde Vilas es todo un referente y un icono.

Y fue precisamente un ídolo de los argentinos, Diego Armando Maradona, al que la gran mayoría consideran el mejor futbolista de la historia, el primero en dedicar unas palabras en torno a la salud de uno de los mejores tenistas que han existido. "Querido Willi, te debemos tantas alegrías y emociones. Espero que siempre recibas el respeto y la dignidad que todos merecemos, en las buenas y sobre todo en las malas. Ojalá que en este momento podamos estar a la altura. Un abrazo enorme, leyenda", dice Maradona en su cuenta de Instagram, mensaje que acompaña con una foto en la que aparece junto al ganador de cuatro torneos del Grand Slam entre 1977 y 1979.

El extenista argentino Agustín Calleri, actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis, también se mostró consternado por la noticia y reseñó, en declaraciones al programa 'Club Otubre' de 947 FM Radio que Vilas "fue un icono y hay que respetarlo". "No me pareció para nada buena la nota [artículo] que se hizo con respecto a la salud de Vilas. Si la familia no quiere exponerlo, no está bien que se haya publicado", añadió. "No hay necesidad de hacerlo? Cuando vi la noticia no le entendí el sentido", agregó Calleri, que añadió: "Tengo grandes recuerdos con él, entrené con él, viví en su casa y eso me lo guardo para siempre en mí. Lo valoramos como ídolo, tenista y persona".

El rotativo Diario Olé recoge en su información testimonios del entorno de Vilas, que no identifica, pero que señalan que el exjugador "tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a no conocer a amigos". "Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación", agregan.

La salud de Vilas ha estado rodeada de muchas dudas desde hace aproximadamente cuatro años y desde entonces sus apariciones públicas han sido escasas.

Academia en Palmanova



El extenista argentino está muy vinculado con Mallorca, puesto que fundó un centro de tecnificación de tenis en Palmanova -Vilas Tennis Academy–, instalación que visitó cuando estuvo en la isla, durante aproximadamente un mes, entre enero y febrero de este mismo año.

Su último acto público en Mallorca fue en el verano de 2013, cuando presentó un campus en su academia y posteriormente visitó a Rafel Nadal, que en ese mes de julio se encontraba entrenando en Manacor.

Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de la historia, ganó durante su carrera 63 torneos ATP, entre ellos cuatro de los grandes: Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos en 1977 y el Abierto de Australia en 1978 y 1979. También se impuso en el Masters, las hoy denominadas finales ATP, en 1974. Ganó al rumano Ilia Nastase en cinco sets.