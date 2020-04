Día 41, ejercicios para combatir el confinamiento

En el día 41 del reto #yomequedoencasaentrenando, cerramos la semana y tras 6 días consecutivos de entrenamiento, toca descansar y dejar al cuerpo recuperarse.

"Hoy me gustaría compartir una reflexión contigo: ¿Estás extrayendo algún aprendizaje de esta situación?", pregunta José Luis Albal, que junto al equipo del gimnasio Fit Corner Mallorca ha diseñado este programa.

"Sí, este momento que todos estamos viviendo no es fácil y realmente ha aparecido para tambalearnos y ponernos a prueba. Lo importante es entender que por mucho que nos podamos lamentar, no tenemos la capacidad de cambiarlo, sin embargo, sí hay cosas que están en nuestra mano, como por ejemplo, dignificar la situación y extraer los máximos aprendizajes de ella", señala.

"En mi caso, muchísimas veces pasaba por alto la libertad de poder pasear por la playa, abrazar a mis amigos e ir al gimnasio a trabajar. De repente, te das cuenta de que en unas horas todo puede cambiar y se parece más a un mal sueño que a la realidad, pero no, lamentablemente no lo es", añade.

"La conclusión es: intentemos no olvidar esta experiencia para poder valorar todavía más la libertad que volverá a llegar, no me cabe ninguna duda, y seamos realmente conscientes del regalo que tenemos delante de nosotros", concluye Albal.

Y volviendo al tema del entrenamiento: si no has podido hacer algún entrenamiento esta semana, hazlo hoy. Si ya has completado todos los entrenamientos, es un día genial para descansar y para trabajar puntos débiles como la movilidad.

Te dejamos un vídeo de una sesión rápida de movilidad que no te llevará más de seis minutos. Fácil y efectiva.