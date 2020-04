Día 40: Ejercicios para combatir el confinamiento

Día 40 del reto #yomequedoencasaentrenando y continuamos con un entrenamiento cardiovascular muy completo. Utilizaremos tan solo un elástico para completar la sesión.

"El entrenamiento de hoy sábado consiste en realizar 4 rondas de cada bloque", explica José Luis Albal, que ha diseñado este programa para estar en forma durante la cuarentena por el coronavirus junto al equipo del gimnasio Fit Corner Mallorca.

"Tenemos 3 bloques: A, B y C. Se considera una ronda cuando has hecho A, B y C, y esto lo repetirás 3 veces más", señala. "Tendrás 1 minuto completo de descanso cuando hayas terminado los 2 minutos de trabajo de cada bloque", destaca Albal, que a continuación explica qué ejercicios hay que hacer:

El bloque A se trata de completar 20 squat jumps, 20 oblique sit ups y 20 banded row tan rápido como puedas (priorizando la técnica pero intentando tener la máxima intensidad) y realizar una plancha abdominal con el tiempo restante de los 2 minutos.

Cuando termines, 1 minuto de descanso.

El bloque B, lo mismo. Tienes 2 minutos para completar 10 burpees, 15 hollow rocks, 20 Cossack squats y el tiempo restante, máximos jumping jacks.

Cuando termines, 1 minuto de descanso.

Por último, el bloque C: 20 glute bridge, 15 shoulder taps con mountain climber y 10 pike toe taps seguidos de los máximos contraskipping hasta terminar los 2 minutos.