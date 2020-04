LaLiga anuncia análisis masivos pese a la negativa de Sanidad

El regreso del fútbol a la actividad se torna a cada día que pasa más complicado y enrevesado. La cuarentena en la que permanece el país desde que el Gobierno decretara el estado de alarma a mediados de marzo no ha hecho más que aumentar los deseos de LaLiga –la patronal de los clubes– por reiniciar el campeonato en Primera y Segunda División. Sin embargo, se topó ayer con la cruda realidad tras anunciar su presidente Javier Tebas que se iban a realizar tests masivos a los jugadores a partir del próximo martes: horas después, el Ministerio de Sanidad recordaba que no se pueden realizar de forma indiscriminada, ya que no tiene previsto cambiar la normativa.

El Mallorca, que trabaja con el personal de LaLiga en el protocolo de seguridad que se deberá seguir cuando se reinicie la actividad y las autoridades sanitarias permitan entrenar a los futbolistas, no tenía conocimiento ayer de que su plantilla tuviera que someterse a los PCR. La única noticia al respecto es que en su día recibieron material para realizar 25 tests y el club no los utilizó.

El presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Rafael Ramos, confirmaba que "la idea según LaLiga" era comenzar a hacer el día 28 ó 29 de abril los tests del coronavirus a las plantillas de Primera División. "Lo lógico es que se los realicen cada tres o cuatro días y no todos", explicó en el programa 'El Partidazo' de la Cadena Cope. "Nosotros, como asociación y de forma seria, estamos a expensas de lo que nos diga la autoridad sanitaria sobre los tests y la forma de actuar. Si LaLiga dispone de ellos imagino que será por alguna cuestión tratada con la autoridad, nosotros no tenemos nada que ver", añadió.

Ayer por la tarde, trascendía que el Sporting de Gijón había sido el primer club en el fútbol profesional español que había enviado a LaLiga el listado de jugadores que se someterán al test del Covid-19. Entre ellos, el mallorquín Carlos Carmona, uno de los capitanes del equipo asturiano de Segunda División.

Horas después, un portavoz del Ministerio de Sanidad negaba esa posibilidad a la Cadena Ser de realizar tests masivos. "Sólo está permitido hacer test bajo prescripción médica y siempre que se ajusten a los criterios establecidos por la autoridad sanitaria competente como recoge la orden 344/2020 del 13 de abril", señalaban. Y recordaban, además, que "todas las entidades públicas y empresas privadas están obligadas a poner en conocimiento de las Comunidades Autónomas el material de detección, como los test que hayan comprado". "Y será competencia de las CCAA tomar decisiones sobre este material", aseguraban desde el ministerio, que sentenciaban: "Los jugadores son trabajadores por cuenta ajena y por lo tanto solo se les podrían hacer a los que tengan síntomas de la enfermedad. Sanidad no va a hacer excepciones con los futbolistas".

Por otro lado, LaLiga informó a los clubes de que el Gobierno impedirá la presencia de espectadores en los estadios de fútbol hasta 2021. Los partidos de Primera y Segunda se jugarán, como mínimo, hasta el próximo mes de enero, a puerta cerrada.



20.000 tests en Alemania

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) tiene previsto que haya partidos, a puerta cerrada, a partir del 9 de mayo, informó de algunos detalles del protocolo, como que solo se permitirá la presencia de 213 personas. Además, la DFL afirmó que tendrán a disposición 20.000 tests para realizar pruebas de coronavirus.