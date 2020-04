El extenista Guillermo Vilas padece una enfermedad degenerativa

El extenista argentino Guillermo Vilas, que tiene 67 años y reside en Mónaco, "se encuentra en una etapa importante de una patología coincidente con un deterioro cognitivo, lo cual se le viene manifestando hace años y hoy lo acosa", según informó el diario argentino Olé. El rotativo recoge testimonios del entorno de Vilas, que no identifica, que señalan que el exjugador "tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a no conocer a amigos". "Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación", agregan.

El deportista está muy vinculado con Mallorca, puesto que fundó un centro de tecnificación de tenis en Palmanova -Vilas Tennis Academy–, instalación que visitó en el mes que permaneció en la isla entre enero y febrero de este año.

Guillermo Vilas, el mejor tenista argentino de la historia, ganó durante su carrera 63 torneos ATP, entre ellos cuatro de los grandes: Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos en 1977 y el Abierto de Australia en 1978 y 1979. También se impuso en el Masters, las hoy denominadas finales ATP, en 1974. Ganó al rumano Ilia Nastase en cinco sets.