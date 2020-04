COMPETICIONES EUROPEAS: UEFA se ciñe a criterios deportivos si las ligas no pueden acabarse

El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido a través de videoconferencia, aprobó ayer jueves las pautas sobre la elegibilidad de los clubes para participar en las competiciones europeas de la próxima temporada. Según las mismas recomienda de nuevo "encarecidamente" acabar las ligas y, cuando haya imposibilidad por la pandemia del coronavirus, asegura que requerirá a las federaciones en cuestión que seleccione los conjuntos en función de los méritos deportivos en la campaña 2019/20. En este sentido, la UEFA precisa que "el procedimiento de selección de equipos debe basarse en principios objetivos, transparentes y no discriminatorios". La UEFA se reserva el derecho de rechazar o evaluar la admisión de cualquier equipo propuesto por una federación. Las Ligas nacionales tendrán de plazo hasta el 27 de mayo para presentar su plan de cómo finalizarán la temporada.



Liga de Ecuador: Nieto deja independiente y vuelve a españa para conocer a su hijo

El delantero mallorquín Daniel Nieto Vela rescindió el pasado miércoles su contrato con el Independiente del Valle, en medio del parón del campeonato de fútbol y el Estado de excepción que soporta Ecuador desde marzo a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. El futbolista estaba pasando por unos momentos anímicos muy difíciles al encontrarse solo en Ecuador, ya que su mujer, Paula, llevaba varias semanas en Soria. Dani Nieto no ha querido esperar más tiempo para conocer a su hijo, Gael, que nació hace unos días. El presidente del Independiente, Franklin Tell, señaló que "Nieto se fue porque no soportó más encontrarse solo, lejos de su familia y con la ansiedad por conocer a su reciente hijo". El delantero se formó en el Mallorca y luego ha pasado por Espanyol (juvenil y Segunda B), Girona, Alcorcón, Barcelona B, Eibar, Xhanti de Grecia, Numancia e Independiente.



Federación Balear: Reunión mañana para definir la regional

La Junta Directiva de la Federación Balear de Fútbol (FFIB) tiene previsto reunirse mañana sábado, por vía telemática, para definir si habrá y cómo se decidirán los ascensos y descensos en las categorías regionales (desde Preferente para abajo) y en el fútbol base. En el caso de la Tercera balear decidirá la Española.