El B the travel brand "no está en disposición" de reanudar la Liga

Imagen de un partido del B the travel en Son Moix. diario de mallorca

La próxima semana se conocerá si la LEB Oro 2019-20 se cancela de forma definitiva o si los equipos deben jugar para acabar una temporada que en estos momentos está suspendida por la crisis del coronavirus.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) se reunió ayer por tercera vez con los 18 clubes de la LEB Oro para conocer de primera mano la situación y opinión de los equipos. La mayoría –14 de 18– abogaron por dar por cancelada la Liga. Y entre los que prefieren que ya no se reanude la competición está el B the travel brand Mallorca Palma. "Queremos jugar, pero no estamos en disposición de hacerlo", señaló Jordi Riera, gerente de la entidad, que, entre otros motivos, recordó que los jugadores están fuera, en sus domicilios familiares.

Una complicación a la que habría que añadir, además, la necesidad de realizar una pretemporada después de que la competición lleve parada dos meses.

A todo ello habría que sumar la necesidad de establecer un protocolo para la reincorporación al trabajo y de realizar tests a los jugadores para detectar posibles positivos y evitar contagios. Dos aspectos que, por ejemplo, sí se está realizando en el fútbol y que añadiría un gasto económico a unos clubes de la LEB Oro a los que la pandemia ha obligado a presentar todos un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

La FEB estudiará en los próximos días las propuesta que le han llegado de algunos clubes en el caso de que decida que debe reanudarse la competición. Entre las opciones se baraja que asciendan directamente Valladolid y Gipuzkoa –los dos primeros clasificados hasta la suspensión– o que se realice una fase de ascenso (y acabar antes del 30 de junio).



El 20 de mayo, fecha tope

La decisión recae únicamente en la FEB, que decidirá la semana que viene, pero además hay una condición indispensable: el Gobierno tiene que autorizar el reinicio de la actividad antes del 20 de mayo. Si antes de ese día no se tiene el visto bueno del Ejecutivo, la LEB Oro quedará cancelada de forma definitiva.