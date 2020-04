El Mallorca 140.6 Triathlon se pospone a 2021 por el coronavirus

El Mallorca 140.6 Triathlon no se celebrará este año. La prueba debía desarrollarse en la playa de Muro en el mes de octubre, pero la actual crisis derivada de la pandemia por el coronavirus ha llevado a los organizadores a cancelar una competición que se estrenaba este año en Mallorca. Así pues, su primera edición será en septiembre de 2021.



La organización del Mallorca140.6 procederá a transferir su inscripción a la edición de 2021 o la posibilidad de solicitar la devolución del 100% de la inscripción.



"Ante la situación actual a nivel mundial y la incertidumbre sobre cuándo y cómo podremos volver a vivir con cierta normalidad, incluyendo el poder entrenar, viajar, y participar en eventos deportivos, la organización del Mallorca 140.6 Triathlon ha decidido que, por responsabilidad con los deportistas especialmente, se pospone la primera edición del Mallorca 140.6 prevista para el próximo 25 de octubre, y que se celebrará finalmente el sábado 25 de septiembre de 2021", ha informado hoy a través de un comunicado los organizadores..



"La filosofía de este evento ha sido siempre volver a los orígenes de este deporte, cuidando al máximo todos los detalles de una competición de larga distancia, y mimar a los propios triatletas. La incertidumbre que se genera en cuanto a medidas de seguridad y sanitarias por el coronavirus, problemas de desplazamiento y cierre de hoteles, tanto en la preparación previa como en los próximos meses, y la imposibilidad de entrenar convenientemente para un reto tan exigente, motivan el aplazamiento de la edición inaugural a 2021", añaden en su nota.



"La seguridad y la salud de todos y cada uno de nuestros participantes y de las personas que vengan a ver la competición son nuestras principales preocupaciones. Lo lógico, honesto y responsable por nuestra parte es aportar todas las facilidades para que los triatletas puedan plantear su calendario deportivo 2020 y 2021 del mejor modo posible", ha indicado el director de la prueba, David Thompson.





