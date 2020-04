Día 38: Ejercicios para combatir el confinamiento

Día 38 del reto #yomequedoencasaentrenando. Continuamos con un entrenamiento de fuerza más de cuerpo completo. Vamos a utilizar los pesos que tengas en casa y, si tienes, un elástico.

"Estar en forma y saludable no va de hacer dietas estrictas y el entrenamiento perfecto, va mucho más allá. Se trata de encontrar un estilo de vida adaptado a tus necesidades, se trata de encontrar un equilibrio", recuerda José Luis Albal, diseñador junto al equipo del gimnasio Fit Corner Mallorca de este programa de ejercicios. "Estar en forma, conseguir resultados y estar saludable no es opuesto a tener una cena con amigos, no es opuesto a tomarte un postre o beber una copa de vino. Hay que encontrar un equilibrio", explica. "Nuestra recomendación es que consigas un estilo de vida donde el 90% del tiempo sí hagas las cosas bien: entrenes cada semana, comas adecuadamente el 90% del tiempo, descanses bien casi siempre€ Definitivamente: se trata de equilibrio y sentido común", asegura.

Y ahora: ¡a por el entrenamiento! Hoy tenemos un entrenamiento de fuerza donde vamos a trabajar todo el cuerpo. Se trata de completar 4 rondas completas de 15 repeticiones de cada uno de los 5 ejercicios . Sin prisa, con buena técnica y ajustando la intensidad correctamente.

El primer ejercicio es "facepull" (excepcional para trabajar la salud de tus hombros y la correcta postura de tu espalda), el segundo "push ups" (flexiones), el tercero "sumo squats con peso", el cuarto "banded row" (remo con elástico para trabajar tu espalda y brazos) y por último "strict v-ups" (abdominales lo más estrictas posibles).

Revisa el vídeo para hacer una técnica perfecta. Consejos:

— La intensidad adecuada será aquella que para nada te resulte fácil pero que te permita completar todas las repeticiones con una técnica correcta.

— Calentar antes de empezar el entrenamiento y realizar algunos ejercicios de movilidad es vital para evitar lesiones y poder afrontar el entrenamiento con garantías.