Dani Nieto deja Independiente y regresa a España para conocer a su hijo

El delantero mallorquín Daniel Nieto Vela rescindió ayer miércoles su contrato con eal Independiente del Valle, en medio del parón del campeonato de fútbol y el Estado de excepción que soporta Ecuador desde marzo a consecuencia de la pandemia por el COVID-19.



El futbolista estaba pasando por unos momentos anímicos muy difíciles al encontrarse solo en Ecuador, ya que su mujer Paula, llevaba varias semanas en Soria al estar en las últimas semanas de su embarazo. De hecho, ya ha dado a luz y Dani Nieto no ha querido esperar más tiempo para conocer a su hijo, Gael.



"Gracias Dani Nieto por todo tu profesionalismo, suerte en tu futuro", expresó en su cuenta de Twitter el Independiente del Valle; mientras, por la misma vía, Nieto sólo respondió: "Muchas gracias".



El presidente del Independiente del Valle, Franklin Tell, señaló que "Nieto se fue porque no soportó más encontrarse solo, lejos de su familia y con la ansiedad por conocer a su reciente hijo".





Dani Nieto y su mujer, Paula, celebrando una victoria. Instagram

Dani Nieto, quese vinculó en julio del año pasado al equipo ecuatoriano dirigido por el técnico español Miguel Ángel Ramírez.Con el cuadro 'Negriazul' o 'Los Rayados del Valle', como también le dicen al Independiente,y la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa Sudamericana. Seguramente, uno de los goles más importantes en la carrera futbolística de Nieto, que ademásComo consecuencia del título de la Sudamericana,, y es el líder del Grupo A, con seis puntos e igual número de goles anotados, en los partidos contra Barcelona, en Guayaquil, y ante el colombiano Júnior de Barranquilla en Quito., pasando después por el juvenil dely el filial periquito en Segunda B. Tras jugar cedido la temporada 2011-12 en el, firmó por el, también de Segunda. Un año después firmó, previo traspaso, por el, militando posteriormente en el. En julio de 2019 firmó por el Independiente del Valle de Ecuador.