Los futbolistas de Primera y Segunda ponen condiciones para jugar

Habrá fútbol de nuevo, pero sólo si los protagonistas del espectáculo tienen asegurado que no corren peligro de contagio. Así quedó claro ayer martes, en la reunión que por la tarde tuvieron, durante cerca de cuatro horas, los capitanes de los equipos de Primera y Segunda División con su sindicato. Para los jugadores españoles, lo primero es la salud.

La AFE (Asociación de Futbolistas Profesionales) informó anoche de las condiciones que ponen sus afiliados para que se reanude la Liga. Una competición que tanto la patronal como la Federación Española decidieron que se completará, y para la que pusieron las primeras bases, en la reunión que celebraron el pasado sábado y a la que el sindicato de jugadores no fue invitado por el CSD (Consejo Superior de Deportes).

Los futbolistas no quieren volver a entrenar y ni mucho menos jugar si existe un mínimo riesgo de contagio del coronavirus, según informó anoche la Cadena Ser. "Con la salud no se juega" es el lema que enarbola la AFE desde que se decretó el estado de alarma y sus afiliados lo siguen al pie de la letra.

La reunión de AFE con los capitanes despertó gran interés, puesto que se adelantó un día (estaba prevista para hoy) después de que algunos futbolistas expresaran su deseo de no acabar la temporada mientras no estuviesen seguros de no correr peligro. Fali, jugador del Cádiz, fue el más explícito y abrió la caja de los truenos, al menos en lo que respecta a los clubes y LaLiga, que corren el peligro de perder mucho dinero si no hay fútbol televisado: "Dejo el fútbol si no sacan una vacuna contra el coronavirus. LaLiga puede parar 3 o 4 meses, la vida de un familiar no vuelve". "Nos pueden arruinar la vida. El fútbol no es esencial y no estamos para divertirnos", aseguró el defensa, de 26 años.

De su misma opinión son la inmensa mayoría de jugadores, que saben que, en todo caso, el fútbol volverá sin espectadores en las gradas. Los partidos serán a puerta vacía, pero los jugadores no están dispuestos a arriesgar su salud. Y ayer quedó ratificado en la larga reunión de los capitanes de los equipos con la AFE.

El sindicato, que espera concretar en próximas reuniones con LaLiga varios aspectos, emitió anoche un comunicado, en el que expresó su preocupación. En el mismo expone que a los jugadores no les convencen las medidas ni el protocolo de seguridad que se ha propuesto para cuando se reinicie la actividad. Y tampoco las concentraciones previas a la competición, que censuran y que se niegan a realizar; de hecho, exigen que se modifiquen. Consideran que se están tomando decisiones con demasiada rapidez y señalan que "solo se volverá al trabajo cuando lo ordene Sanidad".



Los datos



Inglaterra: Jugar los 9 partidos que faltan antes del 31 de julio

La Premier quiere completar los nueve partidos que restan en poco más de un mes y acabar la Liga antes del 31 de julio. No habrá público.

Alemania: Comenzarán en mayo y sin público en las gradas

La Bundesliga alemana espera reiniciar la competición el 9 de mayo, sin la asistencia de aficionados. Los equipos ya pueden entrenar.

Italia: Los clubes de la Serie A quieren acabar la campaña

Los 20 clubes de la Serie A reiteraron ayer su voluntad de terminar la temporada 2019-20. El Gobierno dejará volver a entrenarse a los deportistas el 4 de mayo si la situación no se agrava.

Francia: Los jugadores prefieren dar por concluida la Liga

El presidente del sindicato francés de futbolistas (UNFP), Sylvain Kastendeuch, aseguró que sus afiliados están dispuestos a dar por terminado el campeonato.